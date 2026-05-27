Crin Antonescu: „Nu am nevoie de funcție politică pentru a-mi exprima părerea”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre cum nu are nevoie de o funcție publică pentru a-și exprima părerea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
„În orice caz, asta n-are niciun fel de legătură cu vreo implicare a mea în politică sau în altceva. Mie nu-mi trebuie vreo funcție politică să vorbesc. Vorbesc liber, n-am niciun interes politic. Nu susțin pe cineva, nu sunt împotriva cuiva decât din motive care țin de principiu și de valori pe care le-am expus. Și încă o dată le spun celor care ar dori să se audă numai ei că asta nu se poate. În orice caz, oameni ca mine și, sper, ca tine nu vor permite să se întâmple atâta cât stă în puterile lor și cât vom fi pe pământul ăsta pe două picioare. Am primit azi-noapte un mesaj de la un prieten și coleg de generație. Îl știi și tu, dar n-are importanță. Absolut tulburător, răscolitor. Nu e doar un mesaj, e un text excepțional, deși relativ scurt. Și în marginea acestui text m-am gândit că noi suntem o generație. Sigur că a cuprins exemplare diverse de pe timpul comunismului, că aveam 28-30 de ani, eu și colegul despre care vorbesc. Colegi de generație, de atunci nu eram toți de un fel. Dar acum, îndreptându-ne spre partea a doua, a treia, unii dintre noi chiar nu mai sunt în viață… Să știi că e singura noastră avere. Adică că am fost pe picioarele noastre, că ne-am străbătut viața, lumea pe care ne-a dat-o Dumnezeu și pe care ne-am făcut-o și noi cât am putut sau n-am putut, așa cum eram când eram tineri.”, a explicat politicianul.