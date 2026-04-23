Valentin Stan: Trump a fost acuzat fals de vocile care sunt împotriva lui că a fost manipulat de Israel în conflictul din Iran

Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show", transmisă live de Gândul, profesorul Valentin Stan a vorbit despre presiunea pusă de către Statele Unite asupra Iranului, cu scopul unei negocieri favorabile pentru aceștia.

Profesorul Valentin Stan vorbește despre o strategie a Washingtonului de a bloca importul de produse rafinate. Astfel, principala armă a Iranului, mai exact blocarea Strâmtorii Ormuz, este transformată într-o capcană economică. Totul este gândit pentru a bloca financiar regimul de la Teheran.

În 14 săptămâni, pe informațiile de la Intelligence, au închis-o, dacă blocada se menține. De-aia este mortală blocada asta pentru ei. Ideea a fost, întâi facem negocieri. Nu merge OK? Ne-am așteptat că voi veți bloca Hormuzul, dar îl blocăm și noi. Și din momentul ăla voi muriți, nu noi. Ei, fără produse rafinate care să alimenteze populația și economia iraniană, sunt morți.

Invitatul aduce în atenție o declarație a lui Donald Trump. Președintele american desființează vechiul acord, considerându-l unul dintre cele mai proaste acorduri încheiate vreodată și afirmând că va încheia un acord nuclear mult mai bun cu Iranul.