Vlad Baltazar, despre hoții de buzunare din Bucureștiul lui Ceaușescu: „Era nodul gordian al pungașilor din București la Dimitrov”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Vlad Baltazar a vorbit despre istoria secretă a lumii interlope bucureștene, de dinainte și de după evenimentele din 1989. Acesta povestește cum a intrat pentru prima oară în contact cu liderii interlopi ai Bucureștiului și ce fărădelegi a comis chiar el în anii adolescenței. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Vlad Baltazar, fiul primului purtător de cuvânt al guvernului de după 1990 și fost bancher, Bogdan Baltazar, a relatat cum primul tip de infracționalitate pe care l-a descoperit pe străzile Bucureștiului a fost furtul din buzunare. Acesta povestește cum, în perioada comunistă, în zona Sectorului 2, pungașii goleau gențile și buzunarele oamenilor din tramvaie. Liderul acestor hoți de buzunare era Florică Cocalaru, spune Baltazar.

„În anii ’80, când aveam eu 14-15 ani și am început să ies pe stradă, îi vedeam așa, cum l-ai vedea pe Alain Delon, pe Anthony Quinn. În primul rând era cartierul. Eu stăteam pe fostul Bulevard al Republicii, actual Pache Protopopescu, Piața Iancului, fostul Dimitrov, Ferdinand, Iancu de Hunedoara, Calea Moșilor, Obor. Primii pe care i-am văzut au fost pungașii, hoții de buzunare. Prima dată i-am văzut când aveam 12 ani și i-am văzut în acțiune. Eu nu știam că se fură din buzunare, dar am descoperit. Mă duceam la un antrenament, că am făcut puțin hochei, și nu puteam să mă urc efectiv în tramvai. Erau tramvaiele atât de aglomerate pe timpul lui Ceaușescu, la intersecția de la Dimitrov, la poștă la Dimitrov. Era un nod gordian al pungașilor din București la Dimitrov, la „Geamuri Multe”, cum se spunea pe timpuri. Și vedeam că erau unii cu niște pungi, cu niște pulovere, niște tire, care erau oameni voinici. Eu eram mai plăpând, aveam 12 ani, și ei nu puteau să urce. Dar după aceea m-am uitat atent la ei. Ei nu voiau să urce. Ei accesau gențile și buzunarele oamenilor. Și atunci ziceam: «Uite că ăștia fură din buzunare».Liderul lor, la noi, la Dimitrov, era Florică Cocalaru. A murit, Dumnezeu să-l ierte, Florică Cocalaru. El stătea acolo, stătea pe lângă Aurora, stătea pe Dimitrov. Cam vizavi de Liceul Maghiar, Florică Cocalaru. Și erau mulți: Iurghelufenii, Vedeta, Adrică, Gulie… mulți. Erau meserii atunci: hoți de buzunare, pungași. Erau primii infractori pe care i-am văzut.”

Vlad Baltazar: „Eu am început cu mașinile, spărgeam mașini”

Despre sine, invitatul spune că a început să comită infracțiuni chiar de când era elev. Pe atunci, fura de la colegii de clasă. Ulterior, acesta a început să fure mașini. Afirmă însă că a existat și o perioadă în care a furat din buzunare, fiind chiar prins din această pricină.

„Eu am început cu mașinile. Spărgeam mașini. Și, repet, liceul, școala, luam de la colegii mei, mai mari, mai mici, îi deposedam de bunuri. Și după aceea m-am specializat pe mașini. După aceea am cochetat puțin și cu furturile din buzunare, am fost și prins.”

Citește și

ACTUALITATE Ce spune Vlad Baltazar despre Bogdan „Topcanezu”: „S-a năpustit pe românii din Paris și a început să le ceară bani”
13:00
Ce spune Vlad Baltazar despre Bogdan „Topcanezu”: „S-a năpustit pe românii din Paris și a început să le ceară bani”
ACTUALITATE Vlad Baltazar, fiul fostului purtător de cuvânt al Guvernului: „Am cochetat cu lumea interlopă”
12:00
Vlad Baltazar, fiul fostului purtător de cuvânt al Guvernului: „Am cochetat cu lumea interlopă”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Criza din Ungaria s-ar putea să apară după alegerile de duminică, după numărarea voturilor”
10:30, 12 Apr 2026
Dan Dungaciu: „Criza din Ungaria s-ar putea să apară după alegerile de duminică, după numărarea voturilor”
ACTUALITATE Valentin Stan: Operațiunile militare americane care se vor declanșa după expirarea termenului, chiar și cu trupele la sol, vor duce la victoria americanilor în Iran
09:30, 12 Apr 2026
Valentin Stan: Operațiunile militare americane care se vor declanșa după expirarea termenului, chiar și cu trupele la sol, vor duce la victoria americanilor în Iran
ACTUALITATE Valentin Stan: În operațiunea din 1967, 46 de zile au căutat autoritățile din Vietnam militarul american rănit
09:00, 12 Apr 2026
Valentin Stan: În operațiunea din 1967, 46 de zile au căutat autoritățile din Vietnam militarul american rănit
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Continuarea războiului ar fi dus la aruncarea în aer a Orientului Mijlociu”
08:30, 12 Apr 2026
Dan Dungaciu: „Continuarea războiului ar fi dus la aruncarea în aer a Orientului Mijlociu”
Mediafax
Imaginea AI cu Trump în ipostază de Iisus, criticată dur. Reacții din partea vedetelor și a Bisericii
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Cu cine a plecat Rareș Cojoc în vacanță, după ce a făcut Paștele cu Andreea Popescu: 'Doar noi doi'
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Fostul șef al diplomației ungare, Peter Szijjártó, a dispărut total din spaţiul public după înfrângerea lui Viktor Orban
Mediafax
Fritz: Suntem în relații bune cu președintele României. Vom vedea în 20 aprilie ce face PSD
Click
Două zodii intră într-o nouă etapă de viață. Luna Nouă din 17 aprilie le rescrie destinul
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Cancan.ro
Câți bani cere Codruța Filip pentru a cânta 50 de minute la nunta ta acum, după ce a rămas fără Valentin Sanfira
Ce se întâmplă doctore
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre antropologie și sociologie?

