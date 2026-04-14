Vlad Baltazar, despre hoții de buzunare din Bucureștiul lui Ceaușescu: „Era nodul gordian al pungașilor din București la Dimitrov”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Vlad Baltazar a vorbit despre istoria secretă a lumii interlope bucureștene, de dinainte și de după evenimentele din 1989. Acesta povestește cum a intrat pentru prima oară în contact cu liderii interlopi ai Bucureștiului și ce fărădelegi a comis chiar el în anii adolescenței. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Vlad Baltazar, fiul primului purtător de cuvânt al guvernului de după 1990 și fost bancher, Bogdan Baltazar, a relatat cum primul tip de infracționalitate pe care l-a descoperit pe străzile Bucureștiului a fost furtul din buzunare. Acesta povestește cum, în perioada comunistă, în zona Sectorului 2, pungașii goleau gențile și buzunarele oamenilor din tramvaie. Liderul acestor hoți de buzunare era Florică Cocalaru, spune Baltazar.

„În anii ’80, când aveam eu 14-15 ani și am început să ies pe stradă, îi vedeam așa, cum l-ai vedea pe Alain Delon, pe Anthony Quinn. În primul rând era cartierul. Eu stăteam pe fostul Bulevard al Republicii, actual Pache Protopopescu, Piața Iancului, fostul Dimitrov, Ferdinand, Iancu de Hunedoara, Calea Moșilor, Obor. Primii pe care i-am văzut au fost pungașii, hoții de buzunare. Prima dată i-am văzut când aveam 12 ani și i-am văzut în acțiune. Eu nu știam că se fură din buzunare, dar am descoperit. Mă duceam la un antrenament, că am făcut puțin hochei, și nu puteam să mă urc efectiv în tramvai. Erau tramvaiele atât de aglomerate pe timpul lui Ceaușescu, la intersecția de la Dimitrov, la poștă la Dimitrov. Era un nod gordian al pungașilor din București la Dimitrov, la „Geamuri Multe”, cum se spunea pe timpuri. Și vedeam că erau unii cu niște pungi, cu niște pulovere, niște tire, care erau oameni voinici. Eu eram mai plăpând, aveam 12 ani, și ei nu puteau să urce. Dar după aceea m-am uitat atent la ei. Ei nu voiau să urce. Ei accesau gențile și buzunarele oamenilor. Și atunci ziceam: «Uite că ăștia fură din buzunare».Liderul lor, la noi, la Dimitrov, era Florică Cocalaru. A murit, Dumnezeu să-l ierte, Florică Cocalaru. El stătea acolo, stătea pe lângă Aurora, stătea pe Dimitrov. Cam vizavi de Liceul Maghiar, Florică Cocalaru. Și erau mulți: Iurghelufenii, Vedeta, Adrică, Gulie… mulți. Erau meserii atunci: hoți de buzunare, pungași. Erau primii infractori pe care i-am văzut.”

Vlad Baltazar: „Eu am început cu mașinile, spărgeam mașini”

Despre sine, invitatul spune că a început să comită infracțiuni chiar de când era elev. Pe atunci, fura de la colegii de clasă. Ulterior, acesta a început să fure mașini. Afirmă însă că a existat și o perioadă în care a furat din buzunare, fiind chiar prins din această pricină.