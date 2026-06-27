Viața lui Damian Drăghici, „un dar de la Dumnezeu”: „Nu aș schimba nimic din ce am trăit”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Damian Drăghici a vorbit despre alegerile făcute de-a lungul vieții și despre prețul pe care succesul profesional îl poate avea asupra vieții personale. Discuția a ajuns la familie, timp liber și la lucrurile pe care fiecare le-ar schimba dacă ar putea să se întoarcă în trecut. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Damian Drăghici: „Dumnezeu a ales drumul pe care trebuia să merg”

Întrebat de Marius Tucă dacă ar schimba ceva din traseul său după 1989, Damian Drăghici a răspuns că astăzi privește lucrurile diferit față de acum câțiva ani.

Artistul spune că a ajuns să creadă că experiențele prin care a trecut au făcut parte dintr-un plan mai mare.

„Până acum câțiva ani, poate aș fi răspuns altfel. Dar am înțeles niște lucruri. Dacă am fost pe drumul ăsta, înseamnă că acesta este drumul pe care mi l-a pus Dumnezeu.”, afirmă Damian Drăghici.

Acesta spune că nu ar modifica nimic din ceea ce a trăit.

„Nu sunt eu în control. El știe ce trebuie să fac. Aș face același lucru.”, spune artistul.

Marius Tucă: „Eu aș schimba foarte multe lucruri”

Marius Tucă a mărturisit că, spre deosebire de invitatul său, ar schimba anumite decizii din trecut.

Jurnalistul spune că cel mai mare regret este timpul petrecut departe de familie din cauza muncii.

„Eu aș schimba foarte multe lucruri. Știi care e cel mai important? Să nu mai lucrez sâmbăta și duminica.”, afirmă Marius Tucă.

Acesta a povestit că ritmul intens de lucru l-a făcut să piardă momente importante din copilăria fiicei sale.

„Am muncit 25 de ani. A crescut Daria și eu m-am trezit că vorbește și eu nu știam că vorbește.”, spune jurnalistul.

La rândul său, Damian Drăghici recunoaște că și astăzi are aceeași relație intensă cu munca.