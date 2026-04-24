Victor Ponta: „Formatorii de opinie au chemat oamenii la protest în Piața Victoriei, au jignit PSD-ul, dar au cerut ca acesta să rămână la guvernare”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta, politician și fost prim-ministru, a comentat protestul din Piața Victoriei organizat pentru susținerea lui Ilie Bolojan și mesajele transmise de organizatori. Invitatul a spus că situația este contradictorie și greu de înțeles. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ponta a explicat că protestul a avut un mesaj dublu, în care partidul criticat era, în același timp, susținut să rămână la guvernare. În opinia sa, această situație este neobișnuită în context politic.

Victor Ponta: „Mi s-a părut aberația supremă”

Fostul premier a spus că nu a mai întâlnit o astfel de situație în cariera sa politică.

„Cei care au umplut ieri piața cu un milion de protestatari… Stai un pic că totuși sunteți doi oameni care ați văzut atâtea în viață și… Dom’le, cum a fost aseară meeting-ul care spune așa, ăștia, nu știu, Chirilă, Caramitru, să veniți la protest, pentru că PSD sunt hoți, ticăloși, bandiți, trădători, ca să-i convingem să rămână la guvernare. Ați mai auzit vreodată ceva de genul ăsta? Mie mi s-a părut totuși, în 35 de ani de multe aberații, mi s-a părut aberația supremă.”, spune el.

Protestăm să rămână PSD la guvernare

Victor Ponta a subliniat că există o influență puternică asupra opiniei publice, care poate duce la astfel de situații. În opinia sa, reacțiile unor participanți arată nivelul de confuzie din societate.