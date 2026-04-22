Victor Ponta: „Mi s-ar părea normal ca PSD-ul să înceapă un dialog cu AUR și i-am spus acest lucru și lui Grindeanu"

Andrei Rosz
În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum PSD-ul ar trebui să înceapă un dialog cu AUR. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Nu mi se pare că este o poziție realistă. Comentariul meu era legat de faptul că, domnule, AUR nu votează moțiunea de cenzură dacă depune PSD moțiune. PSD-ul nu votează dacă depune AUR moțiune. Și mi se părea că e o chestie… E clar că o să voteze… Suntem într-o criză prea mare ca să stai să te lupți care are orgoliul mai mare.

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre cum PSD-ul ar trebui să înceapă un dialog politic cu AUR. Acesta a început prin a spune că nu e în măsură să îi dea sfaturi politice lui Sorin Grindeanu. Cu toate astea, politicianul recomandă social-democrațiilor să poarte discuții cu AUR. Acesta susține că nu este cel mai mare admirator al lui George Simion, dar AUR este un partid foarte votat în România.

„Nu, nu am vorbit… Mă întreabă și pe mine diverși oameni care este soluția. Și eu am spus celor de la presă care m-au întrebat. Nu… Ce sfaturi să îi dau eu lui Sorin Grindeanu? Că nu are nevoie neapărat de sfaturile mele. Am zis că așa mi se pare normal. Ce s-o tot ții pe asta, domnule? Nu, nu vorbim cu AUR. Dar de ce nu vorbești cu AUR? Are păcate destule. Știm foarte bine. Noi știm… Acuma nu sunt cel mai mare admirator al lui George. Dar AUR e votat, este al doilea partid al țării ca vot al oamenilor. Dacă ar fi alegeri, cu siguranță mâine ar fi primul. Ce înseamnă asta? Nu discuți cu AUR… Nu îl vrei nici pe Bolojan… Nu prea merge nici cu ăla, nici cu ăla. Nu mi se pare că este o poziție realistă. Comentariul meu era legat de faptul că, domnule, AUR nu votează moțiunea de cenzură dacă depune PSD moțiune. PSD-ul nu votează dacă depune AUR moțiune. Și mi se părea că e o chestie… E clar că o să voteze… Suntem într-o criză prea mare ca să stai să te lupți care are orgoliul mai mare.”, a explicat politicianul.

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe