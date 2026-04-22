Victor Ponta: „Mi s-ar părea normal ca PSD-ul să înceapă un dialog cu AUR și i-am spus acest lucru și lui Grindeanu”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show", Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum PSD-ul ar trebui să înceapă un dialog cu AUR.

Victor Ponta: „Nu mi se pare că este o poziție realistă. Comentariul meu era legat de faptul că, domnule, AUR nu votează moțiunea de cenzură dacă depune PSD moțiune. PSD-ul nu votează dacă depune AUR moțiune. Și mi se părea că e o chestie… E clar că o să voteze… Suntem într-o criză prea mare ca să stai să te lupți care are orgoliul mai mare.”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre cum PSD-ul ar trebui să înceapă un dialog politic cu AUR. Acesta a început prin a spune că nu e în măsură să îi dea sfaturi politice lui Sorin Grindeanu. Cu toate astea, politicianul recomandă social-democrațiilor să poarte discuții cu AUR. Acesta susține că nu este cel mai mare admirator al lui George Simion, dar AUR este un partid foarte votat în România.