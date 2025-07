Victor Ponta: „Nu poți reconstrui PSD-ul lipit de PNL și USR”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, fostul lider PSD, Victor Ponta, a vorbit despre cum, prin compromisurile făcute, inclusiv în cazul actualei guvernări, partidul social-democrat și-a erodat identitatea și a pierdut treptat susținerea electoratului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta discută despre declinul Partidului Social Democrat, de la perioada de glorie, spune el, în frunte cu Liviu Dragnea, până la acceptarea multiplelor compromisuri, inclusiv în actuala formulă de guvernare. Prin colaborarea constantă cu partide cu ideologii complet opuse, PSD și-a pierdut complet credibilitatea în fața propriului electorat, adaugă invitatul.

Ponta remarcă faptul că PSD și-a consolidat în trecut poziția printr-o identitate clară de partid și prin funcțiile de conducere deținute. Odată cu compromisurile din actuala coaliție de guvernare, în care PSD s-a ales cu ministere mai puțin influente și a renunțat la respectarea ideologiei de stânga, partidul se află acum într-o poziție extrem de nefavorabilă. Partidul Social Democrat ar fi trebuit să rămână în opoziție și să se lupte cu măsurile nepopulare impuse de noua guvernare, pentru a-și păstra relevanța și credibilitatea în ochii electoratului, susține invitatul.

„Nu cred că vor lăsa. Am văzut și eu oameni din PSD, care se mai ridică și mai spun, domnule, dar stați un pic, dar noi de ce nu suntem în opoziție? Cum putem noi, PSD-ul, să acceptăm ideea că e o presiune pe pensionari, sau că e o presiune pe funcționarii publici, sau e o presiune pe primari? De-aia mi-am amintit de emisiunea ta cu Liviu, care Liviu spunea foarte bine, e prima dată când partidul mai are ca bază doar cei care le oferă funcții. Ei primesc funcții și le dau mai jos. Funcții la stat, bine plătite. Dacă Bolojean, și eu îl susțin, fii atent că aici, ca să mă dai afară în emisiune, dacă Bolojean va veni și va zice, tăiem toate funcțiile astea la stat, pe care le-a dat conducerea PSD, păi rămâne fără bază totală. Nu poți să construiești pe lângă PNL și USR. Trebuiau să nu fi intrat la guvernare, să spună, da, domnle, ok, e cu Iordache, Bolojean, poftiți, guvernați țara, studenții v-au votat. Acum tăiați-le pensiile. Oamenii de afaceri v-au votat, măriți-le pe alea. Nu știu, v-au votat cei din Cluj? Na, că nu i-ați mai ales pe cei din Cluj. Bă, asta e, guvernați. Veniți și-mi spuneți niște lucruri raționale, dar le discutăm fiecare program în parte. Nu se mai poate să nu știu ce. Dacă tu te-ai dus și te-ai vândut pe două chestii, agricultură și transporturi, hai să fim serioși, că nu îi interesa nimic altceva. Ai luat prețul. Ai luat arginții.”