Victor Ponta: „Rămâne de văzut ce mai zic liderii europeni popoarelor lor după ce se oprește focul în Ucraina”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a vorbit despre întâlnirea care va avea loc la Budapesta, unde sunt programate negocieri între Rusia și Ucraina, susținând că situația va fi similară cu recentele discuții dintre Israel și Hamas, care nu s-au încheiat cu un tratat de pace, ci cu un acord temporar de încetare a focului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „La Budapesta, președintele Trump urmărește, la fel ca la Sharm el-Sheikh, obținerea unui acord de încetare a focului”

Victor Ponta a comparat negocierile care urmează să aibă loc la Budapesta, între președinții Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, cu discuțiile de la Sharm el-Sheikh. Acesta susține că întâlnirea de la Budapesta nu se va solda cu un acord de pace, ci, asemenea celor dintre Israel și Hamas, cu un acord temporar de încetare a focului, care nu garantează că nu vor mai apărea ostilități pe parcurs. Într-o manieră sarcastică, Ponta afirmă că semnarea unui astfel de acord cu Rusia ar reprezenta o problemă majoră pentru liderii europeni, care, spune el, se folosesc constant de ideea amenințării rusești pentru a justifica diverse probleme interne în fața populației.