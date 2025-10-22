Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Rămâne de văzut ce mai zic liderii europeni popoarelor lor după ce se oprește focul în UCRAINA”

Malina Maria Fulga
22 oct. 2025, 10:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a vorbit despre întâlnirea care va avea loc la Budapesta, unde sunt programate negocieri între Rusia și Ucraina, susținând că situația va fi similară cu recentele discuții dintre Israel și Hamas, care nu s-au încheiat cu un tratat de pace, ci cu un acord temporar de încetare a focului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „La Budapesta, președintele Trump urmărește, la fel ca la Sharm el-Sheikh, obținerea unui acord de încetare a focului”

Victor Ponta a comparat negocierile care urmează să aibă loc la Budapesta, între președinții Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, cu discuțiile de la Sharm el-Sheikh. Acesta susține că întâlnirea de la Budapesta nu se va solda cu un acord de pace, ci, asemenea celor dintre Israel și Hamas, cu un acord temporar de încetare a focului, care nu garantează că nu vor mai apărea ostilități pe parcurs. Într-o manieră sarcastică, Ponta afirmă că semnarea unui astfel de acord cu Rusia ar reprezenta o problemă majoră pentru liderii europeni, care, spune el, se folosesc constant de ideea amenințării rusești pentru a justifica diverse probleme interne în fața populației.

„La Budapesta, președintele, domnul Trump, vrea să facă cam ce a făcut la Sharm el-Sheikh. Atenție, la Sharm el-Sheikh nu s-a încheiat nicio pace între Palestina și Israel. S-a încheiat un acord de încetare a focului. Nu se mai bombardează zi de zi, nu se mai împușcă zi de zi. Că după aia, sigur, nu o să se respecte în totalitate, e altceva. Dar nu se mai bombardează zi de zi. La Budapesta, dacă mă întrebi pe mine, scopul este același. Unde sunteți fiecare, rusul și ucraineanul? Nu vă mai împușcați o zi, două, trei, șapte, nouă. Evident că, în acest joc, liderii europeni care au fost cu „luptăm, mergem până la Kremlin, eliberăm toate teritoriile, îl omorâm pe Putin”, au picat de fraieri în chestia asta. Au o problemă, dar marea lor problemă nu e neapărat de salvat fața. Marea lor problemă este, și după ce se încheie războiul, în sensul, nu de pace, ci de încetare a focului, ei ce mai zic acasă? De ce totuși e inflație? Ce mai spun popoarele lor? Extremiștii ăștia, adică ăia care nu-s la putere, că toți care nu-s la putere sunt extremiști, toți extremiștii ăștia care vor să ne ia locul, vor să-l aducă pe Putin în Europa. Și uite că nu-l aducem pe niciun Putin. Nu mai știu, îmi zicea cineva astăzi că au decis cu alegerile la București, deci dacă nu ești cu Drulă, înseamnă că ești cu Rusia. Vrei să-l aduci pe Putin în sectorul 3.”

