Mircea Ursu, „bodyguardul lui Dumnezeu”, despre perioada din penitenciar: „Dănuț Lupu era primul la ghium”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Mircea Ursu, cunoscut drept „bodyguardul lui Dumnezeu”, a vorbit despre perioada petrecută în închisoare. Acesta a povestit că în penitenciar a întâlnit numeroase persoane cunoscute, din lumea afacerilor sau a sportului. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.
Mircea Ursu a spus că a împărțit spațiul de detenție cu mai multe persoane publice, inclusiv din lumea sportului. Printre cei menționați s-a numărat și fostul fotbalist Dănuț Lupu, despre care Ursu a povestit câteva detalii legate de comportamentul său din penitenciar.
Invitatul a explicat că viața din penitenciar are reguli nescrise. Modul în care deținuții își gestionează mâncarea sau pachetele primite spune multe despre statutul lor în interiorul sistemului. El susține că, în general, deținuții care se consideră respectați evită să mănânce mâncarea oferită de penitenciar.
„Cu multe vedete, afaceriști. Dănuț Lupu era un băiat care mânca din dulap. Adică el își punea mâncarea în dulap și mânca multă ceapă. Se strica ceapa. Și se împuțea ceapa în dulap acolo. Deci lăsa două, trei zile o bucată de șuncă în dulap. Dar nu știa el cu viața din penitenciar. Nu era darnic. Era zgârcit rău de tot. Mânca numai de la ghium. Era primul la ghium. Ghiumul este mâncarea pe care ți-o dă penitenciarul. E o mâncare foarte proastă. La pușcărie un șmecher care se respectă nu mănâncă de la ghium. Era primul la vizită. Îi dădea pe toți la o parte. Două castroane își lua. Primea pachet și nu dădea la nimeni. Prefera să se strice.”, spune Mircea Ursu.