Mircea Ursu, „bodyguardul lui Dumnezeu”, despre perioada din penitenciar: „Dănuț Lupu era primul la ghium”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Mircea Ursu, cunoscut drept „bodyguardul lui Dumnezeu”, a vorbit despre perioada petrecută în închisoare. Acesta a povestit că în penitenciar a întâlnit numeroase persoane cunoscute, din lumea afacerilor sau a sportului. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Mircea Ursu a spus că a împărțit spațiul de detenție cu mai multe persoane publice, inclusiv din lumea sportului. Printre cei menționați s-a numărat și fostul fotbalist Dănuț Lupu, despre care Ursu a povestit câteva detalii legate de comportamentul său din penitenciar.

Mircea Ursu: „Mânca de la ghium”

Invitatul a explicat că viața din penitenciar are reguli nescrise. Modul în care deținuții își gestionează mâncarea sau pachetele primite spune multe despre statutul lor în interiorul sistemului. El susține că, în general, deținuții care se consideră respectați evită să mănânce mâncarea oferită de penitenciar.