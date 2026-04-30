Călin Popescu Tăriceanu: „Măsurile Guvernului Bolojan au creat o nemulțumire profundă și largă în țară”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Călin Popescu Tăriceanu, fost premier al României, a vorbit despre modul de guvernare al premierului Ilie Bolojan și care sunt acțiunile care au dus la actuala stare de nemulțumire din societate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Călin Popescu Tăriceanu susține că, în perspectivă, Ilie Bolojan nu este lipsit de intenții bune pentru țară. Însă se poate ca acesta să fie încă foarte conectat la partea administrativă a lucrurilor. Din această cauză, factorul politic a fost ignorat, lucru ce a putut duce la întoarcerea unuia dintre partidele din coaliție împotriva acestuia.

„Cred că el este foarte concentrat pe partea de administrație. Și cred că energiile lui, nu cred că se epuizează, dar se consumă în bună măsură, sunt canalizate pe partea de administrație. Trebuie să tratezi și componenta politică, evident. Adică răspunsul nu știu să vi-l dau. Trebuie să ai grijă și de componenta politică. Că altfel rămâi fără susținere și poți să fii animat de cele mai bune intenții, ceea ce eu n-am niciun fel de îndoială că așa este. Însă, sigur, există și un context politic general defavorabil. Adică măsurile luate au creat o nemulțumire profundă și largă. Și uite, am să vă dau un exemplu.”

Fostul prim-ministru al României a punctat faptul că și contextul general a fost de așa natură. Măsurile de austeritate au accentuat starea generalizată de nemulțumire a populației. Acesta a vorbit despre măsurile privind concediul medical, care pot reprezenta un mare dezavantaj pentru persoanele cu venituri mici.