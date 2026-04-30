Malina Maria Fulga
Călin Popescu Tăriceanu: „Măsurile Guvernului Bolojan au creat o nemulțumire profundă și largă în țară”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Călin Popescu Tăriceanu, fost premier al României, a vorbit despre modul de guvernare al premierului Ilie Bolojan și care sunt acțiunile care au dus la actuala stare de nemulțumire din societate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Călin Popescu Tăriceanu susține că, în perspectivă, Ilie Bolojan nu este lipsit de intenții bune pentru țară. Însă se poate ca acesta să fie încă foarte conectat la partea administrativă a lucrurilor. Din această cauză, factorul politic a fost ignorat, lucru ce a putut duce la întoarcerea unuia dintre partidele din coaliție împotriva acestuia.

„Cred că el este foarte concentrat pe partea de administrație. Și cred că energiile lui, nu cred că se epuizează, dar se consumă în bună măsură, sunt canalizate pe partea de administrație. Trebuie să tratezi și componenta politică, evident. Adică răspunsul nu știu să vi-l dau. Trebuie să ai grijă și de componenta politică. Că altfel rămâi fără susținere și poți să fii animat de cele mai bune intenții, ceea ce eu n-am niciun fel de îndoială că așa este. Însă, sigur, există și un context politic general defavorabil. Adică măsurile luate au creat o nemulțumire profundă și largă. Și uite, am să vă dau un exemplu.”

Fostul prim-ministru al României a punctat faptul că și contextul general a fost de așa natură. Măsurile de austeritate au accentuat starea generalizată de nemulțumire a populației. Acesta a vorbit despre măsurile privind concediul medical, care pot reprezenta un mare dezavantaj pentru persoanele cu venituri mici.

„De curând, eram lângă București. M-am dus la un magazin Mega Image. Și vânzătoarele de acolo mă cunosc. Și una dintre vânzătoare a venit și mi-a spus: «Domnule Tăriceanu, sunt foarte supărată». Zice: «Uitați, m-am operat de tiroidă. Și după operație am avut concediu medical. Mi-au tăiat trei zile de concediu. Eu am salariul minim, am copii acasă. Pentru mine, trei zile de muncă tăiate reprezintă mult».

Sigur că vorbeam cu prieteni din străinătate care mi-au spus, zice: «Știi că și în Franța prima zi de concediu nu se plătește». De ce? Să știți că șmecheria cu puntea, cum este acum de 1 Mai, mă rog, de 1 Mai fiind vineri, nu e nevoie să faci punte. Dacă ar fi căzut 1 Mai joi, sigur că la noi s-a practicat treaba asta, se duceau și își luau concediu medical vineri.”

Citește și

ACTUALITATE Victor Ponta: „Singurul partid bolșevic din România este USR-ul. A încercat, ca în 1946, să preia puterea în țară”
10:30
Victor Ponta: „Singurul partid bolșevic din România este USR-ul. A încercat, ca în 1946, să preia puterea în țară”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „În această bătălie, PSD-ul a fost aliniat cu președintele Nicușor Dan, fiecare urmându-și propriile interese”
10:00
Dan Dungaciu: „În această bătălie, PSD-ul a fost aliniat cu președintele Nicușor Dan, fiecare urmându-și propriile interese”
ACTUALITATE C.P Tăriceanu: „Pentru sănătatea democrației din România, PNL sau PSD ar fi bine să treacă în opoziție”
09:30
C.P Tăriceanu: „Pentru sănătatea democrației din România, PNL sau PSD ar fi bine să treacă în opoziție”
ACTUALITATE Călin Popescu-Tăriceanu: „Nicușor Dan nu putea să facă mai mult. A avut, totuși, o licărire când s-a poziționat ca arbitru între PSD și Bolojan”
09:00
Călin Popescu-Tăriceanu: „Nicușor Dan nu putea să facă mai mult. A avut, totuși, o licărire când s-a poziționat ca arbitru între PSD și Bolojan”
ACTUALITATE Călin Popescu-Tăriceanu: „Nevoia de dialog politic într-o Coaliție nu poate fi suplinită de nimic altceva. Premierul trebuie să ia decizii în colaborare cu partidele Coaliției”
08:30
Călin Popescu-Tăriceanu: „Nevoia de dialog politic într-o Coaliție nu poate fi suplinită de nimic altceva. Premierul trebuie să ia decizii în colaborare cu partidele Coaliției”
ACTUALITATE C.P Tăriceanu: „În 2004, la prima ședință de guvern am adoptat cota unică de 16% impozit pe profit și venit, am redus cota de tva de la 24 la 19%”
08:00
C.P Tăriceanu: „În 2004, la prima ședință de guvern am adoptat cota unică de 16% impozit pe profit și venit, am redus cota de tva de la 24 la 19%”
Mediafax
Tanczos Barna, despre MERCOSUR: nu vor exista falimente imediate
Digi24
Cum se poate ajunge la alegeri anticipate, un scenariu aproape imposibil de realizat
Cancan.ro
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Reacțiile ironice ale românilor la criza politică și moțiunea PSD-AUR: „Acest băiat cu 11 clase urmează să decidă soarta țării”
Mediafax
Cât a costat până acum conflictul militar dintre SUA și Iran?
Click
Dan Negru și părintele Vasile Ioana, moment cutremurător în Canada. Întrebarea unei doctorițe românce despre eutanasie i-a marcat pe cei doi: „M-a năucit”
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Cancan.ro
2 alerte de viscol năprasnic în România, emise de meteorologii Accuweather. Care sunt orașele afectate
Ce se întâmplă doctore
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
2026: Dacă mașina are „pozițiile” sau DRL aprinse, mai trebuie să pornești și faza scurtă? Diferența între cele trei tipuri de lumini
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
FLASH NEWS Premierul Bolojan avertizează că PNL ar urma să aibă soarta PNȚCD sau ALDE dacă devine „anexa” PSD
12:07
Premierul Bolojan avertizează că PNL ar urma să aibă soarta PNȚCD sau ALDE dacă devine „anexa” PSD
FLASH NEWS Bolojan clarifică zvonurile despre posibile trădări în interiorul PNL la votul moțiunii: „Am încredere în colegii mei”
12:01
Bolojan clarifică zvonurile despre posibile trădări în interiorul PNL la votul moțiunii: „Am încredere în colegii mei”
VIDEO Incendiu puternic la o groapă de gunoi din Iași. Șeful Gărzii de Mediu explică intervenția și cauzele dezastrului
11:57
Incendiu puternic la o groapă de gunoi din Iași. Șeful Gărzii de Mediu explică intervenția și cauzele dezastrului
EXCLUSIV Noi detalii în cazul sinuciderii doctoriței de la INML. Fiica generalului Goleanu nu a lăsat niciun bilet de adio. Ce au descoperit însă anchetatorii în casă
11:55
Noi detalii în cazul sinuciderii doctoriței de la INML. Fiica generalului Goleanu nu a lăsat niciun bilet de adio. Ce au descoperit însă anchetatorii în casă
EXCLUSIV George Simion: Sunt bucuros că n-am ajuns idiotul util al PSD, dar sunt vinovatul de serviciu
11:47
George Simion: Sunt bucuros că n-am ajuns idiotul util al PSD, dar sunt vinovatul de serviciu
FLASH NEWS Trump, gata de reluarea războiului din Iran. Planurile unor lovituri rapide asupra infrastructurii energetice și controlul în Ormuz, pe masă
11:45
Trump, gata de reluarea războiului din Iran. Planurile unor lovituri rapide asupra infrastructurii energetice și controlul în Ormuz, pe masă

