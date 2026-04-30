Călin Popescu-Tăriceanu: „Nicușor Dan nu putea să facă mai mult. A avut, totuși, o licărire când s-a poziționat ca arbitru între PSD și Bolojan”

Andrei Rosz
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a discutat despre cum Nicușor Dan a avut un moment sclipitor când a decis să se poziționeze ca arbitru între PSD și Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Tăriceanu: „El trebuie să-i asculte pe toți. El e președintele tuturor. Iar partidele… Regimul democratic și sistemul parlamentar democratic dă un rezultat, care este votul cetățenilor. Voturile sunt egale între ele. Votul cetățenilor pentru AUR e vot la fel de important ca și votul cetățenilor pentru USR.

Invitat la Marius Tucă Show, Călin Popescu-Tăriceanu a vorbit despre cum Nicușor Dan a avut un moment sclipitor când a decis să se poziționeze ca arbitru între PSD și Bolojan. Acesta a început prin a spune că Nicușor Dan nu putea face mai mult decât a făcut deja. Politicianul vorbește despre imparțialitatea pe care trebuie să o aibă un președinte într-o criză guvernamentală. Acesta susține că dacă președintele ia partea cuiva, își va pierde credibilitatea în viitoarele negocieri. Referitor la declarația Președintelui Dan despre AUR, Tăriceanu spune că președintele este al tuturor. Acesta adaugă și că votul cetățeanului pentru AUR este egal cu votul cetățeanului pentru USR.

„Nu, Nicușor Dan nu putea să facă mai mult, din cum îl văd. Dar, atenție, a avut o licărire, acum două sau trei săptămâni. Singura de până acuma. Până acuma eu am constatat numai una singură… Când a fost întrebat de jurnaliști de care parte se situează, de partea Guvernului sau de partea… El a spus că este arbitru în treaba asta. Este extraordinar, pentru că într-adevăr, președintele, dacă vrea să joace rolul constituțional, el trebuie să fie departe, să ia distanță de oricare parte. Pentru că altfel, ce se întâmplă în momentul unei crize, cum este asta, el nu are credibilitate. El dacă vrea să se ducă, după ce va demisiona sau va fi demis prin moțiune actualul Guvern, dacă vrea să cheme partidele și să le propună o soluție, el trebuie să inspire încredere că soluția respectivă nu este părtinitoare. El trebuie să-i asculte pe toți. El e președintele tuturor. Iar partidele… Regimul democratic și sistemul parlamentar democratic dă un rezultat, care este votul cetățenilor. Voturile sunt egale între ele. Votul cetățenilor pentru AUR e vot la fel de important ca și votul cetățenilor pentru USR.”, a explicat politicianul. 

