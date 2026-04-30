Victor Ponta: „Singurul partid bolșevic din România este USR-ul. A încercat, ca în 1946, să preia puterea în țară"

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta, politician și fost prim-ministru, a comparat situația politică actuală cu alte momente din istoria României. Invitatul a spus că există asemănări între modul în care anumite forțe politice încearcă să ajungă la putere. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ponta a explicat că, în opinia sa, unele mecanisme politice actuale amintesc de modele din trecut. El a invocat contextul anului 1946.

Victor Ponta: „Ei l-au folosit pe Petru Groza, cum îl folosește USR-ul pe Bolojan”

Fostul premier a spus că există o strategie prin care un partid minoritar ar putea ajunge la conducere cu sprijin extern. El consideră că acest lucru seamănă cu situații din istoria României.

„În primul rând, singurul partid bolșevic, nu fascist, că ăia în răutatea lor erau mai serioși. Singurul partid bolșevic din România este USR-ul, care a încercat, așa cum a fost în 1946, cu guvernul Petru Groza. Știi că Petru Groza nu era membru al PCR-ului. Ei l-au folosit pe Petru Groza, cum îl folosește USR-ul pe Bolojan, să preia puterea în țară.”, spune el.

Există influențe externe în jocul politic

Victor Ponta a susținut că sprijinul extern joacă un rol important în acest proces. Contextul actual diferă doar prin actorii implicați. PCR-ul a primit sprijin din partea Moscovei, iar USR-ul primește sprijin de la Bruxelles, potrivit lui Ponta.

„Uite, marți putem opri preluarea puterii de către un partid bolșevic, adică 10%, minoritar, susținut din afară. Atunci era PCR-ul susținut de la Moscova, acum e USR-ul susținut de la Bruxelles. Mai recent și de la Berlin, Marius, că n-am urmărit dacă ai vorbit de faimosul program SAFE, în care domnul Miruță de la USR tocmai a dat șapte miliarde de euro la o singură firmă din Germania, firma Rheinmetall.”, afirmă acesta.

