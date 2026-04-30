Dan Dungaciu: „În această bătălie, PSD-ul a fost aliniat cu președintele Nicușor Dan, fiecare urmându-și propriile interese”

Alexandra Anton Marinescu
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat relațiile dintre partidele aflate la guvernare și rolul președintelui în actuala configurație politică. Invitatul a spus că alianțele recente nu au fost construite pe criterii de guvernare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu a explicat că dinamica dintre PSD și președinte a fost una de interes, nu de principii administrative. Acest lucru explică de ce coaliția poate continua.

A fost o bătălie de interese, nu de guvernare

Analistul a spus că alianța dintre PSD și Nicușor Dan a fost determinată de calcule politice. El consideră că această colaborare nu a avut ca scop administrarea eficientă.

„În această bătălie, PSD-ul a fost aliniat cu domnul Nicușor Dan și invers, din rațiuni diferite. Deci a fost o bătălie de putere, de interes și asta face ca perpetuarea și continuarea acestei coaliții să se poată întâmpla, pentru că nu a avut nicio legătură cu guvernarea.”, spune el.

Dan Dungaciu: „Decizia a avut legătură cu un singur om”

Dungaciu a susținut că întreaga situație s-a concentrat în jurul lui Ilie Bolojan. Acțiunile demarate au avut un caracter strategic.

„Nici din perspectiva președintelui, nici din perspectiva PSD. A avut legătură cu un singur om. PSD-ul să sacrifice ritualic țapul ispășitor, crezând că așa expiază toate păcatele. Iar pentru președinte, el a zis: eu sunt neutru. El a încălcat flagrant Constituția spunând că nu discută cu un partid. Flagrant. Absolut. A încălcat Constituția. I s-a făcut și lui un serviciu. Și nici nu știm dacă până acum nu s-a negociat ceva, apropo de niște funcții care n-au fost ocupate.”, afirmă acesta.

