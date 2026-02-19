Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Viorica Dăncilă:„Pe mine nu mă interesează raportul lui Nicușor Dan. Eu vreau desecretizarea stenogramelor ședinței care a dus la anularea alegerilor”

Viorica Dăncilă:„Pe mine nu mă interesează raportul lui Nicușor Dan. Eu vreau desecretizarea stenogramelor ședinței care a dus la anularea alegerilor”

19 feb. 2026, 07:00, Marius Tucă Show
Viorica Dăncilă:„Pe mine nu mă interesează raportul lui Nicușor Dan. Eu vreau desecretizarea stenogramelor ședinței care a dus la anularea alegerilor”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorica Dăncilă, fost premier al României, a vorbit despre cum desecretizarea stenogramelor ședinței care a adus anularea alegerilor este un lucru esențial. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Viorica Dăncilă: „România are nevoie de parteneri. Și avem nevoie de lideri care să aibă o abordare corectă și demnă cu partenerii pe care îi avem. Să știți că și partenerii ne-ar respecta mult mai mult decât o fac acum. O slugă poate trăda… Un om cu demnitate nu poate trăda.

Invitată la Marius Tucă Show, Viorica Dăncilă a vorbit despre cum România are nevoie de parteneri puternici. Mai mult de atât, aceasta susține că avem nevoie să ne tratăm corect și demn partenerii pe care îi avem. Politicianul susține că liderii noștri au atitudine de slugă. Aceasta menționează că o slugă își poate trăda oricând stăpânul, în timp ce un om cu demnitate nu poate face asta.

„România are nevoie de parteneri. Și avem nevoie de lideri care să aibă o abordare corectă și demnă cu partenerii pe care îi avem. Să știți că și partenerii ne-ar respecta mult mai mult decât o fac acum. O slugă poate trăda… Un om cu demnitate nu poate trăda. Uitați-vă la această abordare pe care o avem acum. Ne uităm dacă este un stăpân, dacă nu va fi ăla, va fi altul. Uitați-vă la poziția pe care o au când se întâlnesc cu omologi de-ai lor. Stau aplecați așa ca și cum ar vrea să primească o binecuvântare din partea stăpânului. Nu reprezintă cu demnitate țara în care au o funcție importantă. Au uitat să spună nu. În politică trebuie să știi să spui nu atunci când interesul țării tale o cere. Liderii noștri nu știu să spună decât am înțeles.”, a explicat politicianul.

Dăncilă: „Eu nu am votat cu domnul Călin Georgescu. Nici nu l-am cunoscut pe domnul Călin Georgescu. Dar am votat și vreau să știu de ce votul meu a fost anulat. Am acest drept. Nu poți să-mi anulezi votul, că așa vrei tu. Tu trebuie să vii și să-mi spui de ce mi-ai anulat votul.

Aceasta a continuat cu anularea alegerilor. Despre acest subiect, fostul premier susține că a fost un act de sfidare la adresa românilor. Politicianul a menționat că a fost un eveniment cu o puternică semnificație, mai ales pe plan intern. Aceasta susține că oricine a votat, indiferent pentru cine a fost exprimat acel vot, are dreptul să afle de ce s-au anulat alegerile. 

„Anularea alegerilor a avut o semnificație foarte puternică și la nivel intern. În primul rând, a însemnat că votul nostru, care reprezintă o dovadă a democrației, a fost anulat. Indiferent cu cine a votat persoana respectivă. Eu nu am votat cu domnul Călin Georgescu. Nici nu l-am cunoscut pe domnul Călin Georgescu. Dar am votat și vreau să știu de ce votul meu a fost anulat. Am acest drept. Nu poți să-mi anulezi votul, că așa vrei tu. Tu trebuie să vii și să-mi spui de ce mi-ai anulat votul. A însemnat o sfidare la adresa cetățenilor români. A însemnat, în plan extern, o democrație dusă la un nivel hibrid și o lipsă de încredere a statelor în România. Deci, și acum, uitați, a trecut atât de mult timp… Vine și ne spune președintele că va merge cu un raport. Pe mine nu mă interesează acel raport. Pe mine mă interesează desecretizare stenogramei care a dus la anularea alegerilor. Și pentru faptul că nu desecretizează acele stenograme, noi putem face diferite scenarii. Și cel mai puternic scenariu este acela conform căruia nu au avut dovezi, nu a ieșit cine trebuie și atunci au anulat alegerile.”, susține fostul premier.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Vizita lui Nicușor Dan la Donald Trump va fi după ce va fi prezentat raportul cu anularea alegerilor”
08:30
Dan Dungaciu: „Vizita lui Nicușor Dan la Donald Trump va fi după ce va fi prezentat raportul cu anularea alegerilor”
MARIUS TUCĂ SHOW Viorica Dăncilă: „Sistemul energetic european a fost distrus și cu ajutorul României. Principalul vinovat este Ursula von der Leyen”
07:30
Viorica Dăncilă: „Sistemul energetic european a fost distrus și cu ajutorul României. Principalul vinovat este Ursula von der Leyen”
ACTUALITATE Valentin Stan: Nu este nicio contradicție între Carta ONU, Carta Consiliului Păcii sau legislația Uniunii Europene
06:30
Valentin Stan: Nu este nicio contradicție între Carta ONU, Carta Consiliului Păcii sau legislația Uniunii Europene
ACTUALITATE Valentin Stan: Parabola cu melcul a fost folosită în trecut de Germania nazistă. Rutte ar trebui să fie mult mai atent la ce spune
06:00
Valentin Stan: Parabola cu melcul a fost folosită în trecut de Germania nazistă. Rutte ar trebui să fie mult mai atent la ce spune
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nicușor Dan se duce la Trump de teamă de a nu mai putea susține ideea parteneriatului strategic „
00:30
Dan Dungaciu: „Nicușor Dan se duce la Trump de teamă de a nu mai putea susține ideea parteneriatului strategic „
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Europenii vor să se rupă de americani, dar le este frică de Trump”
00:02
Dan Dungaciu: „Europenii vor să se rupă de americani, dar le este frică de Trump”
Mediafax
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Cum își scuză gestul Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Ce i-a putut spune judecătoarei care se ocupă de cazul lui
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Rușii din prima linie se plâng de o alternativă internă la Starlink: „Sunt de tot rahatul”
Mediafax
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum își angajează amantele și neamurile la primărie”
Click
Nativii din aceste 3 zodii se vor confrunta cu obstacole dificile în acest weekend. Primesc un ajutor nesperat și reușesc să iasă cu bine din aceste încercări
Digi24
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
Cancan.ro
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe fostul director de la Cupru Min
Ce se întâmplă doctore
Destinul a 'lucrat' pentru cele două handbaliste de la CSM București care și-au oficializat relația! Detalii neștiute despre Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu bărbații pe măsură ce-și pierd cromozomul Y odată cu vârsta?
SPORT Inter Milano a fost depășită total de Bodo/Glimt. Rezultatele din turul OPTIMILOR Ligii Campionilor. Ce spune Cristi Chivu
08:34
Inter Milano a fost depășită total de Bodo/Glimt. Rezultatele din turul OPTIMILOR Ligii Campionilor. Ce spune Cristi Chivu
RĂZBOI Contraofensiva ucraineană, impulsionată de oprirea Starlink pentru ruși. Soldații Kievului au recucerit zeci de km pătrați de teritoriu
08:34
Contraofensiva ucraineană, impulsionată de oprirea Starlink pentru ruși. Soldații Kievului au recucerit zeci de km pătrați de teritoriu
GÂNDUL GREEN Riscăm să pierdem Veneția? Schimbările climatice majore în Mediterană. „Nu numai că nivelul mării crește, dar se întâmplă din ce în ce mai repede”
08:30
Riscăm să pierdem Veneția? Schimbările climatice majore în Mediterană. „Nu numai că nivelul mării crește, dar se întâmplă din ce în ce mai repede”
FLASH NEWS Miruţă completează Armata Română cu pensionari. Le mai dă 10% în plus la salariu şi sunt deja antrenaţi
08:22
Miruţă completează Armata Română cu pensionari. Le mai dă 10% în plus la salariu şi sunt deja antrenaţi
INEDIT Top 20 adulter | Orașele din România în care nevestele își înșală cel mai des soții. Pe ce loc este București
08:22
Top 20 adulter | Orașele din România în care nevestele își înșală cel mai des soții. Pe ce loc este București
CONTROVERSĂ Trump susține producția de glifosat în SUA invocând securitatea alimentară și națională, în ciuda controverselor legate de favorizarea cancerului
08:03
Trump susține producția de glifosat în SUA invocând securitatea alimentară și națională, în ciuda controverselor legate de favorizarea cancerului

Cele mai noi

Trimite acest link pe