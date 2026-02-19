Viorica Dăncilă:„Pe mine nu mă interesează raportul lui Nicușor Dan. Eu vreau desecretizarea stenogramelor ședinței care a dus la anularea alegerilor”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorica Dăncilă, fost premier al României, a vorbit despre cum desecretizarea stenogramelor ședinței care a adus anularea alegerilor este un lucru esențial. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Viorica Dăncilă: „România are nevoie de parteneri. Și avem nevoie de lideri care să aibă o abordare corectă și demnă cu partenerii pe care îi avem. Să știți că și partenerii ne-ar respecta mult mai mult decât o fac acum. O slugă poate trăda… Un om cu demnitate nu poate trăda.”

„România are nevoie de parteneri. Și avem nevoie de lideri care să aibă o abordare corectă și demnă cu partenerii pe care îi avem. Să știți că și partenerii ne-ar respecta mult mai mult decât o fac acum. O slugă poate trăda… Un om cu demnitate nu poate trăda. Uitați-vă la această abordare pe care o avem acum. Ne uităm dacă este un stăpân, dacă nu va fi ăla, va fi altul. Uitați-vă la poziția pe care o au când se întâlnesc cu omologi de-ai lor. Stau aplecați așa ca și cum ar vrea să primească o binecuvântare din partea stăpânului. Nu reprezintă cu demnitate țara în care au o funcție importantă. Au uitat să spună nu. În politică trebuie să știi să spui nu atunci când interesul țării tale o cere. Liderii noștri nu știu să spună decât am înțeles.”, a explicat politicianul.

Dăncilă: „Eu nu am votat cu domnul Călin Georgescu. Nici nu l-am cunoscut pe domnul Călin Georgescu. Dar am votat și vreau să știu de ce votul meu a fost anulat. Am acest drept. Nu poți să-mi anulezi votul, că așa vrei tu. Tu trebuie să vii și să-mi spui de ce mi-ai anulat votul.”

Aceasta a continuat cu anularea alegerilor. Despre acest subiect, fostul premier susține că a fost un act de sfidare la adresa românilor. Politicianul a menționat că a fost un eveniment cu o puternică semnificație, mai ales pe plan intern. Aceasta susține că oricine a votat, indiferent pentru cine a fost exprimat acel vot, are dreptul să afle de ce s-au anulat alegerile.