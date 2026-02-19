Viorica Dăncilă: „Sistemul energetic european a fost distrus și cu ajutorul României. Principalul vinovat este Ursula von der Leyen”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Viorica Dăncilă și-a exprimat opinia cu privire la modul actual de funcționare a Uniunii Europene. Fosta prim-ministră a criticat dur acțiunile șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, acuzând-o că ar fi distrus sistemul energetic european și că vrea să înlăture dreptul de veto al anumitor țări. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.
Viorica Dăncilă, fost prim-ministru, dar și fost europarlamentar, a vorbit despre activitatea Uniunii Europene, declarându-se profund nemulțumită de sensul în care se întâmplă lucrurile. Aceasta acuză Uniunea Europeană că a distrus sistemul energetic european și o acuză pe șefa Comisiei Europene de faptul că ia decizii fără votul Parlamentului European.
„În primul rând, Uniunea Europeană s-a îndepărtat de tratatul de fondare. Să nu uităm că această construcție a fost înființată tocmai pentru a aduce bunăstare cetățenilor europeni. Uitați-vă acum, Uniunea Europeană a adus sărăcie. Uniunea Europeană, prin anumite regulamente adoptate, a dus la foarte multe probleme pentru statele membre. Și aici mă refer, în primul rând, la Green Deal, acest acord energetic care a distrus sistemul energetic european, aici, ca o mică paranteză, și cu ajutorul celor din România.
Părerea mea este că principalul vinovat este Ursula von der Leyen, care nu a înțeles și nu înțelege încă faptul că, la nivel european, există acea codecizie între Consiliu, Comisie și Parlament. Și vă dau un exemplu recent, când a mers pentru semnarea acordului comercial Mercosur înainte de votul în Parlamentul European. Deci, efectiv, a sfidat Parlamentul European. Deci, toate aceste decizii pe care le-a luat în nume propriu, dozele de vaccin, să nu uităm, iar acum cu Mercosur-ul, nu a vrut să asculte nimic. Există, în cadrul Uniunii Europene, Instrumentul European pentru Pace. Doamna Ursula von der Leyen a transformat acest instrument pentru pace într-un instrument pentru război. Uniunea Europeană nu e un stat. Uniunea Europeană trebuie să aibă acordul tuturor statelor.”
De asemenea, Dăncilă afirmă că se dorește eliminarea votului în unanimitate, astfel încât țările mici, precum România, nu vor mai conta la vot și nici nu vor mai avea un instrument de negociere în Consiliul European.
„Iar ceea ce vrea să facă acum este devastator pentru România, pentru țările mici. Faptul că vrea să nu mai fie un vot în unanimitate în Consiliul European va face ca anumite țări să nu conteze. Nu ne-am dus cu foarte multe proiecte sau să susținem problemele României în Consiliul European, dar contam, pentru că un veto din partea noastră oprea un proiect și puteam să negociem, deoarece arma politică este negocierea. Acum, dacă nu va mai fi acest vot în unanimitate, țările mari vor avea necesarul de voturi, iar noi nu vom conta, cu ce vom negocia? Bine, nu că liderii actuali știu ce este negocierea. Ei se duc acolo doar să spună: «Am înțeles». Ei nu negociază absolut nimic pentru România și vedem ce s-a întâmplat în ultima perioadă din punct de vedere al relației cu Uniunea Europeană.”