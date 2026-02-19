Viorica Dăncilă: „Sistemul energetic european a fost distrus și cu ajutorul României. Principalul vinovat este Ursula von der Leyen”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Viorica Dăncilă și-a exprimat opinia cu privire la modul actual de funcționare a Uniunii Europene. Fosta prim-ministră a criticat dur acțiunile șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, acuzând-o că ar fi distrus sistemul energetic european și că vrea să înlăture dreptul de veto al anumitor țări. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

„În primul rând, Uniunea Europeană s-a îndepărtat de tratatul de fondare. Să nu uităm că această construcție a fost înființată tocmai pentru a aduce bunăstare cetățenilor europeni. Uitați-vă acum, Uniunea Europeană a adus sărăcie. Uniunea Europeană, prin anumite regulamente adoptate, a dus la foarte multe probleme pentru statele membre. Și aici mă refer, în primul rând, la Green Deal, acest acord energetic care a distrus sistemul energetic european, aici, ca o mică paranteză, și cu ajutorul celor din România. Părerea mea este că principalul vinovat este Ursula von der Leyen, care nu a înțeles și nu înțelege încă faptul că, la nivel european, există acea codecizie între Consiliu, Comisie și Parlament. Și vă dau un exemplu recent, când a mers pentru semnarea acordului comercial Mercosur înainte de votul în Parlamentul European. Deci, efectiv, a sfidat Parlamentul European. Deci, toate aceste decizii pe care le-a luat în nume propriu, dozele de vaccin, să nu uităm, iar acum cu Mercosur-ul, nu a vrut să asculte nimic. Există, în cadrul Uniunii Europene, Instrumentul European pentru Pace. Doamna Ursula von der Leyen a transformat acest instrument pentru pace într-un instrument pentru război. Uniunea Europeană nu e un stat. Uniunea Europeană trebuie să aibă acordul tuturor statelor.”

De asemenea, Dăncilă afirmă că se dorește eliminarea votului în unanimitate, astfel încât țările mici, precum România, nu vor mai conta la vot și nici nu vor mai avea un instrument de negociere în Consiliul European.