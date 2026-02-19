Prima pagină » Emisiuni » Valentin Stan: Nu este nicio contradicție între Carta ONU, Carta Consiliului Păcii sau legislația Uniunii Europene

Valentin Stan: Nu este nicio contradicție între Carta ONU, Carta Consiliului Păcii sau legislația Uniunii Europene

Alexandra Anton Marinescu
19 feb. 2026, 06:30, Emisiuni
Valentin Stan: Nu este nicio contradicție între Carta ONU, Carta Consiliului Păcii sau legislația Uniunii Europene

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a continuat analiza privind Consiliul Păcii propus de administrația americană. El a susținut că rezervele exprimate la nivel european nu țin de legalitate, ci de o miză politică legată direct de Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Rezervele europene și poziția Consiliului European

Profesorul afirmă că nu există nicio incompatibilitate juridică între Carta ONU, Carta Consiliului Păcii și legislația Uniunii Europene. În opinia sa, opoziția europeană are o motivație strict politică. Aderarea la această structură ar însemna o subordonare față de inițiativa lui Donald Trump. Valentin Stan a făcut referire la o declarație a președintelui Consiliului European din 23 ianuarie, în care erau exprimate îndoieli privind compatibilitatea Cartei Consiliului Păcii cu Carta ONU. Stan a susținut că poziția exprimată public ar fi identică cu cea invocată ulterior de Nicușor Dan.

Dragii mei, inițiativa Statelor Unite ale Americii, cu care noi avem o relație foarte proastă. (…) Deci ai aflat despre ce e vorba, nu? Păi hai să vedem dacă e așa. Pentru că, dragii mei, noi vom avea mai multe straturi astăzi, că avem timp să vă explicăm în adâncime de unde pleacă povestea, de ce nu ne-am dus, de ce e important sau nu e important demersul american, unde se poziționează Europa, care este, de fapt, substratul acestor poziționări diverse care decelează o schemă de lucru în subsidiar extrem de abrazivă cu asperități ce se cer netezite. Deci, a venit de aici. A nu se înțelege că micuțul ăsta e vreo lumină sau vreun zeu. El execută. Lumina asta a venit de la Merz, Macron, și Leyen. De acolo au venit toate lucrurile astea. El este și el un biet pensionar care are un job și execută. Nu este o contradicție nici cu acea cartă ONU, nici cu legislația Uniunii Europene. Problema, dragul meu, iubitul meu, este de cu totul altă natură. De natură politică. Consiliul Păcii este o structură aproape pe persoană fizică a lui Donald Trump. Băieții ăștia, dacă ar semna pentru ea, s-ar subordona în acest proces de o importanță covârșitoare pentru gestionarea conflictelor din lume unui personaj cu numele lui The Donald.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Vizita lui Nicușor Dan la Donald Trump va fi după ce va fi prezentat raportul cu anularea alegerilor”
08:30
Dan Dungaciu: „Vizita lui Nicușor Dan la Donald Trump va fi după ce va fi prezentat raportul cu anularea alegerilor”
MARIUS TUCĂ SHOW Viorica Dăncilă: „Sistemul energetic european a fost distrus și cu ajutorul României. Principalul vinovat este Ursula von der Leyen”
07:30
Viorica Dăncilă: „Sistemul energetic european a fost distrus și cu ajutorul României. Principalul vinovat este Ursula von der Leyen”
ACTUALITATE Viorica Dăncilă:„Pe mine nu mă interesează raportul lui Nicușor Dan. Eu vreau desecretizarea stenogramelor ședinței care a dus la anularea alegerilor”
07:00
Viorica Dăncilă:„Pe mine nu mă interesează raportul lui Nicușor Dan. Eu vreau desecretizarea stenogramelor ședinței care a dus la anularea alegerilor”
ACTUALITATE Valentin Stan: Parabola cu melcul a fost folosită în trecut de Germania nazistă. Rutte ar trebui să fie mult mai atent la ce spune
06:00
Valentin Stan: Parabola cu melcul a fost folosită în trecut de Germania nazistă. Rutte ar trebui să fie mult mai atent la ce spune
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nicușor Dan se duce la Trump de teamă de a nu mai putea susține ideea parteneriatului strategic „
00:30
Dan Dungaciu: „Nicușor Dan se duce la Trump de teamă de a nu mai putea susține ideea parteneriatului strategic „
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Europenii vor să se rupă de americani, dar le este frică de Trump”
00:02
Dan Dungaciu: „Europenii vor să se rupă de americani, dar le este frică de Trump”
Mediafax
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Cum își scuză gestul Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Ce i-a putut spune judecătoarei care se ocupă de cazul lui
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Rușii din prima linie se plâng de o alternativă internă la Starlink: „Sunt de tot rahatul”
Mediafax
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum își angajează amantele și neamurile la primărie”
Click
Nativii din aceste 3 zodii se vor confrunta cu obstacole dificile în acest weekend. Primesc un ajutor nesperat și reușesc să iasă cu bine din aceste încercări
Digi24
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
Cancan.ro
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe fostul director de la Cupru Min
Ce se întâmplă doctore
Destinul a 'lucrat' pentru cele două handbaliste de la CSM București care și-au oficializat relația! Detalii neștiute despre Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu bărbații pe măsură ce-și pierd cromozomul Y odată cu vârsta?
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan este unul dintre lumii prezent la Consiliul pentru Pace din SUA. Evenimentul are loc joi, la Institutul pentru Pace din Washington
08:42
Nicuşor Dan este unul dintre lumii prezent la Consiliul pentru Pace din SUA. Evenimentul are loc joi, la Institutul pentru Pace din Washington
SPORT Inter Milano a fost depășită total de Bodo/Glimt. Rezultatele din turul OPTIMILOR Ligii Campionilor. Ce spune Cristi Chivu
08:34
Inter Milano a fost depășită total de Bodo/Glimt. Rezultatele din turul OPTIMILOR Ligii Campionilor. Ce spune Cristi Chivu
RĂZBOI Contraofensiva ucraineană, impulsionată de oprirea Starlink pentru ruși. Soldații Kievului au recucerit zeci de km pătrați de teritoriu
08:34
Contraofensiva ucraineană, impulsionată de oprirea Starlink pentru ruși. Soldații Kievului au recucerit zeci de km pătrați de teritoriu
GÂNDUL GREEN Riscăm să pierdem Veneția? Schimbările climatice majore în Mediterană. „Nu numai că nivelul mării crește, dar se întâmplă din ce în ce mai repede”
08:30
Riscăm să pierdem Veneția? Schimbările climatice majore în Mediterană. „Nu numai că nivelul mării crește, dar se întâmplă din ce în ce mai repede”
FLASH NEWS Miruţă completează Armata Română cu pensionari. Le mai dă 10% în plus la salariu şi sunt deja antrenaţi
08:22
Miruţă completează Armata Română cu pensionari. Le mai dă 10% în plus la salariu şi sunt deja antrenaţi
INEDIT Top 20 adulter | Orașele din România în care nevestele își înșală cel mai des soții. Pe ce loc este București
08:22
Top 20 adulter | Orașele din România în care nevestele își înșală cel mai des soții. Pe ce loc este București

Cele mai noi

Trimite acest link pe