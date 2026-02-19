Dan Dungaciu: „Vizita lui Nicușor Dan la Donald Trump va fi după ce va fi prezentat raportul cu anularea alegerilor”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum întâlnirea dintre Nicușor Dan și Trump va fi una conjuncturală, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Pace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „O întâlnire în marja acestei reuniuni ar putea să fie, dar nu va fi. Și probabil că va fi o întâlnire într-o sală de alături, 5 minute. Se întâlnesc, dau mâna și schimbă trei impresii. Și aia a fost întâlnirea, și aia probabil că asta va fi vândută ca marea întâlnire.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum vizita lui Nicușor Dan la Donald Trump va fi doar după ce va fi prezentat raportul cu anularea alegerilor. Acesta a început prin a spune că va exista undeva o întâlnire, dar sigur nu va fi una semnificativă. Sociologul susține că există întâlniri în marja unor reuniuni. Acesta menționează că există posibilitatea unei întâlniri de 5 minute între Trump și Dan. Analistul susține că se vor întâlni, vor da mâna și vor schimba trei impresii. Ar putea avea loc o vizită serioasă, adaugă acesta, dar nu este cazul.