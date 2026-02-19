Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Vizita lui Nicușor Dan la Donald Trump va fi după ce va fi prezentat raportul cu anularea alegerilor”

19 feb. 2026, 08:30, Video
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum întâlnirea dintre Nicușor Dan și Trump va fi una conjuncturală, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Pace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „O întâlnire în marja acestei reuniuni ar putea să fie, dar nu va fi. Și probabil că va fi o întâlnire într-o sală de alături, 5 minute. Se întâlnesc, dau mâna și schimbă trei impresii. Și aia a fost întâlnirea, și aia probabil că asta va fi vândută ca marea întâlnire.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum vizita lui Nicușor Dan la Donald Trump va fi doar după ce va fi prezentat raportul cu anularea alegerilor. Acesta a început prin a spune că va exista undeva o întâlnire, dar sigur nu va fi una semnificativă. Sociologul susține că există întâlniri în marja unor reuniuni. Acesta menționează că există posibilitatea unei întâlniri de 5 minute între Trump și Dan. Analistul susține că se vor întâlni, vor da mâna și vor schimba trei impresii. Ar putea avea loc o vizită serioasă, adaugă acesta, dar nu este cazul.

„Vizita lui Nicușor Dan în SUA va fi după ce va fi prezentat raportul pe alegeri. Va exista undeva o întâlnire… Știți cum e, există întâlniri în marja unei… Dar n-au făcut. Adică poate să fie o vizită serioasă, dar nu este cazul. O întâlnire în marja acestei reuniuni ar putea să fie, dar nu va fi. Și probabil că va fi o întâlnire într-o sală de alături, 5 minute. Se întâlnesc, dau mâna și schimbă trei impresii. Și aia a fost întâlnirea, și aia probabil că asta va fi vândută ca marea întâlnire. Deci, iată că nimeni nu mai poate să spună nimic. Parteneriatul strategic s-a făcut. Și atunci nimeni nu mai discută despre marea vizită care urma să fie, care nu va mai fi, pentru că n-avea cum să mai fie.”, a explicat sociologul.

