Dan Dungaciu: „Vizita lui Nicușor Dan la Donald Trump va fi după ce va fi prezentat raportul cu anularea alegerilor”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum întâlnirea dintre Nicușor Dan și Trump va fi una conjuncturală, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Pace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum vizita lui Nicușor Dan la Donald Trump va fi doar după ce va fi prezentat raportul cu anularea alegerilor. Acesta a început prin a spune că va exista undeva o întâlnire, dar sigur nu va fi una semnificativă. Sociologul susține că există întâlniri în marja unor reuniuni. Acesta menționează că există posibilitatea unei întâlniri de 5 minute între Trump și Dan. Analistul susține că se vor întâlni, vor da mâna și vor schimba trei impresii. Ar putea avea loc o vizită serioasă, adaugă acesta, dar nu este cazul.
„Vizita lui Nicușor Dan în SUA va fi după ce va fi prezentat raportul pe alegeri. Va exista undeva o întâlnire… Știți cum e, există întâlniri în marja unei… Dar n-au făcut. Adică poate să fie o vizită serioasă, dar nu este cazul. O întâlnire în marja acestei reuniuni ar putea să fie, dar nu va fi. Și probabil că va fi o întâlnire într-o sală de alături, 5 minute. Se întâlnesc, dau mâna și schimbă trei impresii. Și aia a fost întâlnirea, și aia probabil că asta va fi vândută ca marea întâlnire. Deci, iată că nimeni nu mai poate să spună nimic. Parteneriatul strategic s-a făcut. Și atunci nimeni nu mai discută despre marea vizită care urma să fie, care nu va mai fi, pentru că n-avea cum să mai fie.”, a explicat sociologul.