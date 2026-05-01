Diana Iovanovici-Șoșoacă mulţumeşte oamenilor care au aşteptat-o joi seara la aeroport, la întoarcerea de la Bruxelles.

Odată ridicată imunitatea de către Parlamentul European, Şoşoacă se aştepta chiar să fie ridicată de poliţie şi dusă la interogatoriu de oamenii legii, odată ce ateriza, după cum aceasta a declarat.

„Vă mulţumesc că sunteţi scutul meu în faţa nedreptăţii! Vă vorbesc ca un om care simte, respiră și trăiește românește în fiecare secundă. Ceea ce am simțit aseară la aeroport, când v-am văzut ochii plini de speranță și mâinile întinse spre mine, mi-a dat forța pe care nicio instanță și niciun complot politic nu o pot dărâma”, scrie eurodeputata pe Facebook. .

Şoşoacă i-a asigurat pe susţinători că va continua lupta.

„Dacă ei au dosare, noi avem adevărul”, a mai spus Şoşoacă.

Cererea de ridicare a imunității a fost transmisă Parlamentului European în 2025, în legătură cu o procedură penală deschisă în România.

Potrivit raportului discutat în Parlamentul European, cazul vizează mai multe presupuse infracțiuni care ar fi fost comise în perioada 10 decembrie 2021 – 11 februarie 2025.

Săptămâna trecută, Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European, JURI, avizase favorabil solicitarea de ridicare a imunității, cu 17 voturi „pentru”, niciun vot „împotrivă” și o abținere.

Diana Șoșoacă, președinta S.O.S. România, este cercetată pentru 11 infracțiuni, între care propagandă legionară, promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de război, negarea Holocaustului, dar și fapte precum lipsirea de libertate în mod ilegal și ultraj.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

