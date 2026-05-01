Ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, a transmis vineri un mesaj de 1 Mai, în care a combinat atmosfera tradițională cu un bilanț al investițiilor aprobate pentru Administrația Națională „Apele Române” (ANAR).

Buzoianu anunță investiții în toată țara

Ministrul Mediului a precizat că, odată cu bugetul pentru ANAR, au fost alocate fonduri pentru lucrări la baraje, poldere și diguri în mai multe județe din țară.

„Un 1 mai cu bucurie alături de cei dragi vă doresc! Și dacă tot v-am prins un minut de 1 mai, las câteva lucrări de investiții la baraje, poldere și diguri pentru care am muncit serios în ultimele luni și așa am reușit să avem bani alocați în bugetul aprobat acum 2 zile pentru ANAR:

Acumularea Runcu (Maramureș) – 5,3 milioane lei prevăzute anul acesta. Obiectiv strategic început în 1985. Este rezervorul de apă al Maramureșului Istoric, asigurând alimentarea pentru Baia Mare, Baia Sprie și Sighetul Marmației.

Amenajare Someșul Mic (Cluj-Napoca): 19,879 milioane lei prevăzute în 2026. Protejează 92.740 locuitori, 1.785 case și Aeroportul Internațional Cluj, fiind esențial pentru infrastructura critică a orașului.

Valea Iadăra (Maramureș): 3 milioane lei prevăzuți. În Mireșu Mare, drumul se suprapune cu albia; la orice ploaie medie, locuitorii rămân izolați. Proiectul scoate de sub risc 43 de gospodării.

Valea Secătura (Bihor): 8,648 milioane lei alocați în 2026. Inundațiile din 2020 au distrus complet apărările vechi. Proiectul apără 1.222 de locuitori din Peștiș și Aleșd și protejează drumul către Cetatea Șoimului.

Valea Călata (Cluj): 20 milioane lei prevăzuți în 2026. Protejează 10.166 persoane din 7 localități și 147 km de drumuri naționale/județene. Au avut loc viiturile severe în 2020.

Atenuare viituri Corund Praid (Harghita): 22,608 milioane lei în bugetul din 2026. Prioritate zero pentru 2026 a administrației bazinale. Scopul este protejarea a 6.542 de oameni și a Salinei Praid.

Regularizare Aiudel la Aiud (Alba): 3,647 milioane lei în bugetul din 2026. Proiectul e demarat după calamitățile din 2020 care au inundat orașul. Apără 28.934 locuitori și obiectivele economice din Aiud.

Valea Bucerdea (Alba): 3,663 milioane lei în bugetul din 2026. Scopul proiectului e de a apăra o comunitate de 1.200 de oameni, precum și școala, grădinița și muzeul local.

Acumulare Surduc (Timiș): 17,293 milioane lei alocate în 2026. Proiect preluat din PNRR și salvat, astfel, pentru a asigura funcționarea în siguranță a celei mai mari acumulări din județ.

Pârâu Nădrag (Timiș): 10,312 milioane lei în bugetul din 2026. Lucrările protejează 3.000 de locuitori.

Aducțiune Câmpul lui Neag – Valea de Pești (Hunedoara): 3 milioane lei prevăzuți în 2026. Conducta din 1983 este degradată și e nevoie de aceste lucrări pentru că ea transportă apa pentru toată Valea Jiului

Rovinari (Gorj): 15 milioane lei prevăzute în bugetul din 2026. Obiectiv ex-PNRR, esențial pentru gestionarea viiturilor și siguranța zonei miniere.

Râu Amaradia (Dolj): 5 milioane lei prevăzute în bugetul din 2026. Protejează localitatea Melinești – 670 de locuințe.

Pârâu Cheia (Vâlcea): 14,969 milioane lei. Urgența lucrărilor e dată de alunecările de teren de pe 900 m și viiturile repetate care pun în pericol locuitorii din zonă.

Acumulare Frumoasa (Harghita): 8,354 milioane lei. Proiect ex-PNRR salvat; este singura sursă care asigură apa potabilă pentru municipiul Miercurea Ciuc.

Baraj Șuta (Harghita): 5 milioane lei. Lucrări critice de punere în siguranță a barajului

Valea Sticlăriei (Ilfov): 9 milioane lei. Protecția activelor strategice de la Barajul Bălteni și siguranța hidrologică a zonei Snagov.

Dig Stelnica (Ialomița): 1,5 milioane lei SP. Punerea în siguranță a digului de pe malul drept al Dunării.

Lacul Roșu (Harghita): 10 milioane lei. Proiect ex-PNRR salvat dedicat conservării acestui monument al naturii și siguranței barajului natural.

Râu Trotuș (Bacău): 29,605 milioane lei. Lucrările apără o salbă de localități între Ghimeș și Urechești (inclusiv Onești, Comănești, Târgu Ocna).

Râu Sucevița (Suceava): 4,5 milioane lei. Protejează Mănăstirea Sucevița (patrimoniu UNESCO), drumul național DN17A și numeroase locuințe din zonă.

Acumulare Pârcovaci (Iași): 13 milioane lei. Apără orașul Hârlău, obiective de patrimoniu și 6 localități.

Asta înseamnă să muncești cu sens. Munca ta să ajungă în ani de zile să salveze vieți. Un 1 mai cu sens”, a transmis Diana Buzoianu pe Facebook.

