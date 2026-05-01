Ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, a transmis vineri un mesaj de 1 Mai, în care a combinat atmosfera tradițională cu un bilanț al investițiilor aprobate pentru Administrația Națională „Apele Române” (ANAR).
Buzoianu anunță investiții în toată țara
Ministrul Mediului a precizat că, odată cu bugetul pentru ANAR, au fost alocate fonduri pentru lucrări la baraje, poldere și diguri în mai multe județe din țară.
„Un 1 mai cu bucurie alături de cei dragi vă doresc! Și dacă tot v-am prins un minut de 1 mai, las câteva lucrări de investiții la baraje, poldere și diguri pentru care am muncit serios în ultimele luni și așa am reușit să avem bani alocați în bugetul aprobat acum 2 zile pentru ANAR:
- Acumularea Runcu (Maramureș) – 5,3 milioane lei prevăzute anul acesta. Obiectiv strategic început în 1985. Este rezervorul de apă al Maramureșului Istoric, asigurând alimentarea pentru Baia Mare, Baia Sprie și Sighetul Marmației.
- Amenajare Someșul Mic (Cluj-Napoca): 19,879 milioane lei prevăzute în 2026. Protejează 92.740 locuitori, 1.785 case și Aeroportul Internațional Cluj, fiind esențial pentru infrastructura critică a orașului.
- Valea Iadăra (Maramureș): 3 milioane lei prevăzuți. În Mireșu Mare, drumul se suprapune cu albia; la orice ploaie medie, locuitorii rămân izolați. Proiectul scoate de sub risc 43 de gospodării.
- Valea Secătura (Bihor): 8,648 milioane lei alocați în 2026. Inundațiile din 2020 au distrus complet apărările vechi. Proiectul apără 1.222 de locuitori din Peștiș și Aleșd și protejează drumul către Cetatea Șoimului.
- Valea Călata (Cluj): 20 milioane lei prevăzuți în 2026. Protejează 10.166 persoane din 7 localități și 147 km de drumuri naționale/județene. Au avut loc viiturile severe în 2020.
- Atenuare viituri Corund Praid (Harghita): 22,608 milioane lei în bugetul din 2026. Prioritate zero pentru 2026 a administrației bazinale. Scopul este protejarea a 6.542 de oameni și a Salinei Praid.
- Regularizare Aiudel la Aiud (Alba): 3,647 milioane lei în bugetul din 2026. Proiectul e demarat după calamitățile din 2020 care au inundat orașul. Apără 28.934 locuitori și obiectivele economice din Aiud.
- Valea Bucerdea (Alba): 3,663 milioane lei în bugetul din 2026. Scopul proiectului e de a apăra o comunitate de 1.200 de oameni, precum și școala, grădinița și muzeul local.
- Acumulare Surduc (Timiș): 17,293 milioane lei alocate în 2026. Proiect preluat din PNRR și salvat, astfel, pentru a asigura funcționarea în siguranță a celei mai mari acumulări din județ.
- Pârâu Nădrag (Timiș): 10,312 milioane lei în bugetul din 2026. Lucrările protejează 3.000 de locuitori.
- Aducțiune Câmpul lui Neag – Valea de Pești (Hunedoara): 3 milioane lei prevăzuți în 2026. Conducta din 1983 este degradată și e nevoie de aceste lucrări pentru că ea transportă apa pentru toată Valea Jiului
- Rovinari (Gorj): 15 milioane lei prevăzute în bugetul din 2026. Obiectiv ex-PNRR, esențial pentru gestionarea viiturilor și siguranța zonei miniere.
- Râu Amaradia (Dolj): 5 milioane lei prevăzute în bugetul din 2026. Protejează localitatea Melinești – 670 de locuințe.
- Pârâu Cheia (Vâlcea): 14,969 milioane lei. Urgența lucrărilor e dată de alunecările de teren de pe 900 m și viiturile repetate care pun în pericol locuitorii din zonă.
- Acumulare Frumoasa (Harghita): 8,354 milioane lei. Proiect ex-PNRR salvat; este singura sursă care asigură apa potabilă pentru municipiul Miercurea Ciuc.
- Baraj Șuta (Harghita): 5 milioane lei. Lucrări critice de punere în siguranță a barajului
- Valea Sticlăriei (Ilfov): 9 milioane lei. Protecția activelor strategice de la Barajul Bălteni și siguranța hidrologică a zonei Snagov.
- Dig Stelnica (Ialomița): 1,5 milioane lei SP. Punerea în siguranță a digului de pe malul drept al Dunării.
- Lacul Roșu (Harghita): 10 milioane lei. Proiect ex-PNRR salvat dedicat conservării acestui monument al naturii și siguranței barajului natural.
- Râu Trotuș (Bacău): 29,605 milioane lei. Lucrările apără o salbă de localități între Ghimeș și Urechești (inclusiv Onești, Comănești, Târgu Ocna).
- Râu Sucevița (Suceava): 4,5 milioane lei. Protejează Mănăstirea Sucevița (patrimoniu UNESCO), drumul național DN17A și numeroase locuințe din zonă.
- Acumulare Pârcovaci (Iași): 13 milioane lei. Apără orașul Hârlău, obiective de patrimoniu și 6 localități.
Asta înseamnă să muncești cu sens. Munca ta să ajungă în ani de zile să salveze vieți. Un 1 mai cu sens”, a transmis Diana Buzoianu pe Facebook.
