Ucrainenii au transformat unul dintre cele mai populare jocuri video într-un simulator de drone kamikaze. Cum se antrenează soldații

Fabricantul de drone WeTrueGun a modificat cel mai popular joc video, Grand Theft Auto V, într-un simulator militar.

Odată insalat modul, jucătorii vor putea controla o dronă „kamikaze” de la distanță.

Se dezbate deja în mediul online dacă viitoarea generație de piloți de drone va efectua antrenamentul în jocuri video, de acasă.

„Problemele moderne necesită soluții moderne”, potrivit unui meme mai vechi.

Versiunea modificată a jocului de la Rockstar le permite operatorilor să navigheze într-o „lume imensă și deschisă”. Jucătorii pot să modifice specificațiile dronelor și să zboare pe toată harta.

Ei pot să folosească un controler real de dronă pentru imersiune.

„Nu este un înlocuitor pentru antrenamentul real, ci o modalitate excelentă de a te relaxa, de a experimenta”, a scris WeTrueGun pe Instagram.

„Războiul viitorului” ar putea fi dus cu drone operate de AI

Războiul ruso-ucrainean a căpătat o „înfățișare” cu totul diferită de la începerea invaziei ruse pe 24 februarie 2022.

A început ca o invazie de tip „blitzkrieg” cu trupe terestre combinate cu tancuri, vehicule blindate de luptă și aeronave.

De doi ani a devenit un război de uzură, purtat la distanță numai cu drone. Potrivit rapoartelor, 80% din țintele vizate de armata ucraineană pe câmpul de luptă sunt eliminate cu drone.

Războiul regional din Orientul Mijlociu nu arată mai diferit. De două luni, Iranul a atacat Israelul și țările arabe învecinate din Golful Persic cu rachete balistice, rachete hipersonice și drone „kamikaze”.

Experții avertizează că războaiele viitorului s-ar putea purta nmai cu roiuri de drone operate de Inteligența Artificială, potrivit Cybernews.

