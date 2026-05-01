Prima pagină » Știri externe » Ucrainenii au transformat unul dintre cele mai populare jocuri video într-un simulator de drone kamikaze. Cum se antrenează soldații

Ucrainenii au transformat unul dintre cele mai populare jocuri video într-un simulator de drone kamikaze. Cum se antrenează soldații

Ucrainenii au transfromat unul dintre cele mai populare jocuri video într-un simulator de drone kamikaze. Cum se antrenează soldații

Fabricantul de drone WeTrueGun a modificat cel mai popular joc video, Grand Theft Auto V, într-un simulator militar.

Odată insalat modul, jucătorii vor putea controla o dronă „kamikaze” de la distanță.

„Problemele moderne necesită soluții moderne”

Se dezbate deja în mediul online dacă viitoarea generație de piloți de drone va efectua antrenamentul în jocuri video, de acasă.

„Problemele moderne necesită soluții moderne”, potrivit unui meme mai vechi.

Versiunea modificată a jocului de la Rockstar le permite operatorilor să navigheze într-o „lume imensă și deschisă”. Jucătorii pot să modifice specificațiile dronelor și să zboare pe toată harta.

Ei pot să folosească un controler real de dronă pentru imersiune.

„Nu este un înlocuitor pentru antrenamentul real, ci o modalitate excelentă de a te relaxa, de a experimenta”, a scris WeTrueGun pe Instagram.

„Războiul viitorului” ar putea fi dus cu drone operate de AI

Războiul ruso-ucrainean a căpătat o „înfățișare” cu totul diferită de la începerea invaziei ruse pe 24 februarie 2022.

A început ca o invazie de tip „blitzkrieg” cu trupe terestre combinate cu tancuri, vehicule blindate de luptă și aeronave.

De doi ani a devenit un război de uzură, purtat la distanță numai cu drone. Potrivit rapoartelor, 80% din țintele vizate de armata ucraineană pe câmpul de luptă sunt eliminate cu drone.

Războiul regional din Orientul Mijlociu nu arată mai diferit. De două luni, Iranul a atacat Israelul și țările arabe învecinate din Golful Persic cu rachete balistice, rachete hipersonice și drone „kamikaze”.

Experții avertizează că războaiele viitorului s-ar putea purta nmai cu roiuri de drone operate de Inteligența Artificială, potrivit Cybernews.

Sursa Video: WeTrueGun

Autorul recomandă: Studiu: Epoca aeronavelor de luptă, a tancurilor și a rachetelor de croazieră a apus. A început epoca dronelor ieftine

PACE ÎN IRAN Teheranul trimite către SUA o nouă propunere pentru încetarea războiului. Ministrul iranian de Externe a discutat cu Kaja Kallas
18:08
Teheranul trimite către SUA o nouă propunere pentru încetarea războiului. Ministrul iranian de Externe a discutat cu Kaja Kallas
VIDEO După ce s-a aflat că are probleme de sănătate, Netanyahu a mers la sală ca să arate că e sănătos tun
17:08
După ce s-a aflat că are probleme de sănătate, Netanyahu a mers la sală ca să arate că e sănătos tun
CONTROVERSĂ Trump sfidează Congresul în conflictul cu Iranul. Termenul de 60 de zile pentru aprobarea războiului a expirat. Ce argumente aduce Pentagonul
16:41
Trump sfidează Congresul în conflictul cu Iranul. Termenul de 60 de zile pentru aprobarea războiului a expirat. Ce argumente aduce Pentagonul
PROTEST Manifestații de Ziua Muncii în întreaga lume: Din cauza creșterii costurilor, protestatarii cer salarii mai mari și încetarea războiului SUA-Iran
16:18
Manifestații de Ziua Muncii în întreaga lume: Din cauza creșterii costurilor, protestatarii cer salarii mai mari și încetarea războiului SUA-Iran
CONTROVERSĂ Scene de groază într-un cimitir din Slovacia: zgomote inexplicabile au stârnit panică în sat
16:14
Scene de groază într-un cimitir din Slovacia: zgomote inexplicabile au stârnit panică în sat
FLASH NEWS Înainte de atentatul asupra lui Trump, agresorul și-a făcut un selfie în camera de hotel cu armele. Era mai bine echipat decât agenții Secret Service
15:34
Înainte de atentatul asupra lui Trump, agresorul și-a făcut un selfie în camera de hotel cu armele. Era mai bine echipat decât agenții Secret Service
Mediafax
1 Mai. Care sunt cele mai căutate stațiuni de pe litoral și cum sunt tarifele față de anul trecut?
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Cancan.ro
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Adevarul
Cât de pregătită este România pentru o nouă criză mondială. „Va fi mult mai periculoasă decât cea din 2008”
Mediafax
Tentativă de asasinat asupra prințeselor Amalia și Alexia, dejucată în Olanda
Click
Alertă în Europa: risc ridicat de atentate. MAE avertizează cetățenii români care merg în Marea Britanie
Digi24
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
Cancan.ro
Se întoarce iarna în România. Meteorologii Accuweather anunță ninsori ca în mijlocul iernii
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Descopera.ro
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
O hartă 3D masivă cu 47 de milioane de galaxii ar putea descifra secretul energiei întunecate

