Nicușor Dan a promulgat legea care sancționează extins impostura religioasă. CCR i-a respins anterior obiecțiile

Președintele Nicușor Dan a promulgat actul normativ care extinde sancțiunile pentru persoanele ce exercită fără drept funcții religioase, inclusiv pentru rabini, imami sau alte roluri asimilate. Legea a trecut de controlul Curții Constituționale, care a respins sesizarea șefului statului.

Nicușor Dan a promulgat legea care sancționează extins impostura religioasă

Președintele Nicușor Dan a semnat joi, 30 aprilie, decretul de promulgare a legii care modifică regimul sancțiunilor aplicabile persoanelor care se prezintă în mod fals drept clerici sau monahi. Potrivit Administrației Prezidențiale, actul normativ extinde aceste prevederi și pentru alte funcții religioase, precum cele de rabin, imam sau echivalente.

Legea ajunsese anterior pe masa președintelui, care a decis să o trimită spre analiză Curții Constituționale.

CCR a respins sesizarea președintelui

Curtea Constituțională a respins, la 4 februarie 2026, sesizarea formulată de șeful statului. Obiecția fusese depusă în iulie 2025 și viza atât aspecte de tehnică legislativă, cât și posibile încălcări ale unor principii constituționale.

În argumentația sa, președintele susținea că legea ar putea afecta libertatea conștiinței și libertatea de exprimare, invocând și formulări considerate prea vagi.

Critici privind libertățile fundamentale

În sesizare, Nicușor Dan a avertizat că noile prevederi ar putea restrânge exercitarea libertății religioase prin acordarea unui drept exclusiv cultelor în ceea ce privește practicile de venerare a unor figuri religioase sau simboluri identitare.

Argumente similare au fost invocate și într-o altă sesizare, referitoare la o lege anti-extremism inițiată de același deputat, respinsă ulterior de CCR în unanimitate.

Inițiativa legislativă și scopul legii

Actul normativ a fost inițiat de deputatul Silviu Vexler și modifică Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. Scopul declarat al inițiativei este clarificarea interdicției exercitării fără drept a funcțiilor clericale și monahale.

Demersul vine în contextul apariției unor cazuri de persoane care s-au prezentat drept preoți sau călugări și au înființat structuri religioase nerecunoscute legal.

Susținere din partea cultelor

Potrivit expunerii de motive, proiectul a fost elaborat în urma consultărilor cu cultele religioase, inclusiv cu Biserica Ortodoxă Română. De asemenea, Secretariatul de Stat pentru Culte a transmis un punct de vedere favorabil.

„În urma consultării cultelor, marea majoritate a acestora a agreat propunerea de modificare”, se arată în documentele anexate inițiativei.

