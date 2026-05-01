De 1 mai, la munte, pensiunile sunt pline de turişti, însă nu s-au înregistrat evenimente nedorite, până acum, spun salvamontiştii formaţiunii din Argeş.

Pe Transfăgărăşan, vremea se menţine frumoasă, iar crestele munţilor sunt încă acoperite de zăpadă.

„La munte, vremea este frumoasă, dar la altitudini se mențin condițiile de iarnă. Recomandăm turiștilor să se informeze despre starea traseelor, să se echipeze corespunzător sezonului de iarnă și dacă apar situații de urgență, să apeleze Serviciul Salvamont prin dispeceratul de urgență 112”, spune Florin Popescu, salvamontist de serviciu, în cadrul Salvamont Argeş.

