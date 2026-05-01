Litoralul de 1 Mai. În Vama Veche, tinerii își fac încălzirea pentru distracție, în timp ce Costineștiul este pustiu

Distracția de 1 Mai la malul mării începe, ca în fiecare an, în Vama Veche, după cum arată și imaginile surprinse de reporterul Gândul. Vremea rece pentru această perioadă nu i-a oprit pe adevărații „vamaioți” să-și facă apariția pe plaja din Vamă, în anticiparea petrecerilor de weekend. Costineștiul pare, mai degrabă, un loc fantomă, cu plaje pustii, magazine închise și nici urmă de turiști.

În Vama Veche, gradul de ocupare în mini-vacanța de 1 Mai a ajuns la 100%. Turiștii au venit și anul acesta în stațiunea distracției pentru a petrece câteva zile memorabile la malul mării.

Vamaioții, echipați în hanorace, au început să se instaleze pe plajă, cu câte o berica sau o cafeluță, în ciuda vântului și a vremii înnorate.

O gașcă de adolescenții au încins un joc cu mingea pe plajă, în timp ce muzica răsună la barurile din zonă.

Cu totul alta este atmosfera în Costinești, unde Obeliscul, simbol al stațiunii, domină plaja aproape pustie.

Magazinele de pe strada principală sunt și ele închise. Câteve persoane au ieșit, totuși, la o plimbare pe faleză și caută să profite de ziua liberă de 1 Mai, însă par a fi deranjate de vântul puternic.

FOTO/VIDEO: Gândul

Recomandarea autorului: