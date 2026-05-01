Teheranul trimite către SUA o nouă propunere pentru încetarea războiului. Ministrul iranian de Externe a discutat cu Kaja Kallas

Ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi a purtat o serie de conversații telefonice cu omologii săi din statele musulmane învecinate.

Araghchi a discutat cu miniștrii de Externe din Egipt, Turcia, Qatar, Irak, Arabia Saudită și Azerbaidjan despre ultimele evoluții ale eforturilor pentru încetarea războiului dintre Iran și SUA, respectiv cu Israel.

Abbas Araghchi a discutat cu Kaja Kallas la telefon

Potrivit agenției de știri Tasnim, Araghchi a discutat vineri dimineața și cu vicepreședinta Comisiei Europene și cu șefa de politică externă a Uniunii Europene, Kaja Kallas.

Cei doi au vorbit și au schimbat opinii despre ultimele evoluții regionale și internaționale. O sursă iraniană a declarat pentru CNN că Teheranul ar putea reia discuțiile cu SUA numai dacă blocada asupra porturilor iraniene ar fi ridicată. Numai atunci, Iranul va redeschide în totalitate Strâmtoarea Ormuz.

Comisia Europeană a confirmat că vicepreședinta Kaja Kallas și Araghchi au discutat despre eforturile diplomatice pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și acorduri de securitate pe termen lung.

Iranul a trimis o nouă propunere de pace

Iranul a trimis o propunere de pace către mediatorii din Pakistan pentru negocierile cu SUA. Nu este însă clar dacă președintele american Donald Trump va accepta propunerea, întru-cât așteaptă să solicite aprobarea Congresului pentru a declara război Iranului sau să înceteze operațiunile militare.

Trump a declarat că nimeni nu știe despre cum au progresat discuțiile cu Iran, sugerând că negocierile au avansat în ciuda stagnării. Președintele a denunțat joi eforturile Congresului pentru a-i limita puterile militare. SUA ar urma să reia bombardarea Iranului dacă negocierile eșuează.

Sursa Foto: Mediafax Foto

