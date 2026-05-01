După o oră de la decolarea din Senegal, o tânără mamă, aflată în luna a șaptea de sarcină, a născut la bord. A fost asistată de echipaj și de doi pasageri: un medic și o asistentă. Este primul caz din istoria companiei, relatează La Repubblica.

Noaptea dintre 29 și 30 aprilie 2026 va rămâne un moment istoric pentru ITA Airways, care înregistrează prima naștere „printre nori” din istoria sa.

Pe zborul AZ855 plecat din Dakar, Senegal, cu destinația Roma Fiumicino, la o oră după decolare, o femeie aflată în luna a șaptea de sarcină a adus pe lume un copil, înainte de termen. Mama și nou-născutul au fost asistați de echipaj, dar și de doui pasageri, un medic și o asistentă.

Ce a transmis compania

Compania a transmis într-un comunicat: „Micuțul, în perfectă stare de sănătate, este primul copil născut la bordul unei aeronave din istoria ITA Airways”.

Avionul s-a întors din motive de precauție pe aeroportul Aeroportul Blaise Diagne din Dakar. Ulterior, după debarcarea femeii și a copilului, aeronava și-a reluat drumul către Italia.

În timpul zborului, echipajul este instruit să gestioneze urgențele medicale, inclusiv procedurile legate de o naștere de urgență. Însoțitorii de bord nu sunt moașe sau specialiști neonatali, dar sunt pregătiți să protejeze intimitatea mamei, să o sprijine psihologic și să ofere asistență mamei și copilului după o eventuală naștere neașteptată.

De asemenea, rolul însoțitorilor de bord este să întrebe dacă la bord se află medici sau asistente și să se coordoneze cu piloții. În cazul în care femeia are contracții, dar nașterea nu pare iminentă, comandantul poate decide aterizarea pe cel mai apropiat aeroport, pentru a asigura cea mai bună asistență posibilă.

Recomandarea autorului:

