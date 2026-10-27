Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, apel la valorificarea la maximum a resurselor României la conferința Gândul Euro Industry Summit: „Avem potențial uriaș de exploatare a metalelor, dar încă folosim tehnologia anilor ’70”

Relansarea economiei românești depinde de capacitatea de a transforma resursele naturale, industria și inovarea în valoare adăugată, investiții și noi piețe de export. Este mesajul central transmis marți de ministrul Economiei, Daniel Zamfir, la conferința Gândul Euro Industry Summit, dedicată dialogului dintre autorități și mediul de afaceri pe teme legate de agenda de reforme și investiții pentru noua rundă de bani europeni. Oficialul a precizat că, printre prioritățile mandatului său se numără exploatarea resurselor minerale cu tehnologii moderne, dezvoltarea producției farmaceutice și valorificarea turismului balnear.

Mesajul noului ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului vine într-un moment în care România trebuie să-și consolideze baza industrială și să transforme potențialul economic în rezultate concrete, inclusiv prin accelerarea programelor pentru IMM-uri.

„Probabil că cele mai mari așteptări ale oamenilor sunt să mișcăm economia. Vă asigur că aceasta va fi prioritatea mea principală la Ministerul Economiei. Chiar dacă se numește Ministerul Economiei, asta nu înseamnă că economia depinde exclusiv de ceea ce se întâmplă în acest minister. Dar pot să vă spun ce îmi doresc să se întâmple în acest mandat. Încă de la învestitură, la audieri, am spus că îmi doresc foarte tare ca resursele pe care statul român le are, în special cele neenergetice, care țin de Ministerul Economiei, să fie exploatate la maximum”, a declarat marți ministrul Economiei, Daniel Zamfir la debutul dezbaterii din cadrul conferinței Euro Industry Summit organizată de Gândul.

Daniel Zamfir vrea să reactualizeze harta geologică a României, „rămasă de mult timp învechită în minister”

Daniel Zamfir a subliniat necesitatea modernizării sectorului extractiv și a unei evaluări actualizate a resurselor minerale ale României, în condițiile în care tehnologiile utilizate în prezent nu reflectă potențialul tehnologic disponibil.

„Îmi doresc foarte tare să reactualizăm harta geologică, rămasă de mult timp învechită în minister, ca să știm, până la urmă, pe ce resurse minerale contează statul român. Există un potențial uriaș de exploatare a metalelor. Suntem într-o altă epocă: noi încă extragem cu tehnologia anilor ’70, dar avem tehnologie modernă și cred cu tărie că trebuie să beneficiem de ea și să folosim înalta tehnologie, astfel încât resursele minerale de care dispune statul român să fie exploatate la maximum”, a adăugat ministrul Economiei.

Dezvoltarea turismului balnear – obiectiv comun al Ministerului Economiei și Sănătății

El a menționat că, pe lista sa de priorități, se află un alt un domeniu generator de venituri care, în opinia sa, nu este suficient valorificat: turismul balnear.

„Am avut o discuție constructivă cu ministrul Sănătății, pentru că eu cred că, în materie de turism, avem o nișă extrem de defavorizată față de ceea ce găsim în Europa. Vreau să găsim formule prin care să sprijinim acest sector de activitate, pentru că este generator de venituri. Am deja o primă întâlnire cu un grup de operatori din Germania, care doresc să cunoască zona turismului balnear românesc. Voi începe aceste discuții chiar de săptămâna viitoare și cred că merită din plin să valorificăm această zonă”, a precizat Zamfir.

În ceea ce privește programele pentru IMM-uri, adaugă ministrul, lucrurile s-au mișcat încet.

„Avem o execuție bugetară extrem de firavă în această zonă. Execuția bugetară la Ministerul Economiei este undeva la 23%. Nu este posibil ca, într-o situație în care toți ne doream relansarea economică, pe care am edificat-o practic prin Ordonanța 8, aceasta să nu fie pusă în practică. Este foarte puțin. O să vedem ce putem face până la sfârșitul anului, ca să accesăm cât mai mulți bani”, a precizat ministrul.

România are solicitări din Partea Poloniei și Ungariei pentru exportul de cărbune

El a reiterat că una dintre prioritățile mandatului său e ca România să folosească la maximum resursele de care beneficiază, prin toate mijloacele și „cu sprijinul operatorilor români, dar nu numai”. Legat de acest subiect, el a menționat că a avut discuție și cu Cristian Bușoi – prezent, de altfel, alături la masa discuțiilor din cadrul conferinței Gândul Euro Industry Summit, care „i-a spus, la un moment dat, că este o idee bună”. Zamfir a explicat cum poate fi exploatată și valorificată resursa energetică reprezentată de cărbune în mod extins, nu doar pentru o singură termocentrală.

„Vreau să exportăm în mod real, pentru că avem solicitări mari din partea polonezilor și a ungurilor, însă noi nu avem capacitatea de a extrage cât am dori să exploatăm”, a adăugat Zamfir.

El a adăugat că valorificarea resurselor de care dispune România a fost și unul dintre subiectele discuției pe care a avut-o cu prim-ministrul Luca Niculescu și cu oameni de afaceri și că două organizații patronale i-au solicitat ca acest obiectiv să fie susținut de Guvernul unitar.

Dezbaterea EURO INDUSTRY SUMMIT 2026 a avut loc în contextul în care România intră în etapa de pregătire a viitorului cadru financiar european cu o anvelopă propusă de aproximativ 60,2 miliarde de euro pentru perioada 2028–2034.

Conferința Gândul a pus în dezbatere viitorul politicii de coeziune și noile reguli de finanțare europeană

Conferința organizată de Gândul a generat o dezbatere interdisciplinară între reprezentanți de la vârful administrației publice și cei ai mediului de afaceri legat de prioritățile economiei, viitorul finanțărilor europene și investițiile sunt necesare în energie și infrastructură? Cum pot digitalizarea, agricultura și tranziția de mediu să contribuie la dezvoltarea economică și la reducerea decalajelor regionale? Și cum punem la aceeași masă expertiza instituțiilor, autorităților locale, mediului de afaceri, universităților, institutelor de cercetare și partenerilor sociali?

Temele dezbaterii organizate de Gândul includ viitorul politicii de coeziune și domeniile care vor mai putea beneficia de finanțare europeană, continuarea finanțării marilor proiecte de infrastructură — de la autostrăzi și spitale până la infrastructura rutieră și feroviară și lucrările civile —, precum și perspectivele Politicii Agricole Comune după 2028, inclusiv în ceea ce privește subvențiile și finanțarea proiectelor. Agenda cuprinde, de asemenea, inițiativele europene din domeniul energiei, viitorul Fondului pentru Modernizare și alte oportunități de finanțare a proiectelor energetice, prioritățile României în acest sector, rolul digitalizării în viitorul buget european și inițiativele UE privind protecția mediului.

Miza dezbaterii depășește negocierea unei alocări financiare. Pregătirea bugetului UE 2028–2034 presupune alegerea priorităților, corelarea investițiilor cu resursele naționale și capacitatea de a transforma proiectele în rezultate economice concrete. Gândul aduce aceste decizii în dialog cu mediul de afaceri, într-un moment în care se conturează direcția investițiilor care vor influența economia României în următorii șapte ani.

Miza investițiilor în infrastructură și capacități de stocare a energiei

La Euro Industry Summit 2026 au participat reprezentanți de la vârful administrației publice, decidenți din ministerele care gestionează investițiile europene și principalele sectoare economice, conducerea unor autorități de reglementare și instituții strategice, alături de lideri din mediul de afaceri. Printre speakerii prezenți se numără, alături Daniel Zamfir, ministrul Economiei, și Sorin Elisei, director general al Direcției Generale Energie din cadrul Ministerului Energiei, Cristian Bușoi, fost secretar de stat și fost președinte al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) a Parlamentului European. Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Valeriu Ștefan Zgonea, președintele ANCOM și fost președinte al Camerei Deputaților, și Stelian Cristea, adjunct al directorului Directoratului Național de Securitate Cibernetică.

Digitalizare, investiții în infrastructură, agricultură și mediu

Pe tema investițiilor în infrastructură au vorbit Ciprian Șerban, deputat și fost ministru al Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Gabriel Budescu, directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, și Cristian Andrei, director de siguranță în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Legat de investițiile în infrastructura pentru sănătate, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a prezentat mai multe direcții și oportunități de investiții în parteneriat public-privat pe care le ia în calcul în mandatul său.

Sesiunea dedicată agriculturii și mediului i-a reunit pe Mihaela Frăsineanu, consilier de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Mircea Fechet, deputat și fost ministru al Mediului, Constantin Bîrcă, director general adjunct al APIA, Adrian-Ionuț Chesnoiu, director general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Andrei Corlan, comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, Laurențiu Păștinaru, vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate, și un reprezentant al companiei Carmistin. Conferința va fi moderată de Bogdan Pavel, senior jurnalist Gândul.

Conferința Euro Industry Summit 2026 – ediția a III-a a avut loc marți, 27 octombrie, la Athénée Palace Bucharest, sala Regina Maria și este susținută de partenerii Electrica, Banca Transilvania, Electromontaj, RetuRO, Philip Morris, PPC, Transgaz, Transelectrica, Proger Global Network, Erbașu, Elektra Invest, Romgaz, Concelex, Alive Capital, AVIMI, Agro Chirnogi, ANIOEST, Nuclearelectrica, Intercereal, Waldevar și Tecnic, ALRO.