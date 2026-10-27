Managerii ambulanțelor și spitalelor din subordinea Ministerului Sănătății, convocați de Alexandru Rogobete. Ce le solicită ministrul

În cursul zilei de marți, 27 octombrie, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a discutat, în videoconferință, cu managerii serviciilor de ambulanță și ai spitalelor din subordinea ministerului. Discuțiile au vizat problemele financiare și operaționale ale unităților sanitare și măsurile pentru perioada următoare.

Alexandru Rogobete a precizat că presiunile bugetare au afectat spitalele și serviciile de urgență. Ministrul Sănătății a susținut că săptămâna trecută a suplimentat cu 150 de milioane de lei finanțarea ambulanțelor și a unităților de primiri urgențe, măsură care a redus presiunea financiară.

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„Astăzi am convocat, în videoconferință, managerii serviciilor de ambulanță din întreaga țară și managerii spitalelor din rețeaua Ministerului Sănătății. Am analizat împreună situațiile critice din spitale și din serviciile de urgență, blocajele financiare și măsurile care trebuie luate în perioada imediat următoare.

Deciziile bugetare din ultimele luni au pus o presiune suplimentară pe sistemul de sănătate. Iar aici nu ne permitem blocaje. Siguranța pacienților și funcționarea serviciilor medicale nu pot fi sacrificate pentru atingerea unor obiective de austeritate.

Prioritatea mea imediată este stabilizarea acestor structuri și identificarea problemelor care necesită intervenție urgentă.

Săptămâna trecută am suplimentat cu 150 de milioane de lei finanțarea serviciilor de ambulanță și a unităților de primiri urgențe. Managerii au confirmat deja că această măsură a redus presiunea financiară”, a spus Alexandru Rogobete pe Facebook.

Ce le-a solicitat Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete a cerut managerilor date despre necesarul financiar până la finalul anului, situația personalului și numărul ambulanțelor noi. Ministrul Sănătății a precizat că suplimentarea cu 150 de milioane de lei oferă doar un sprijin temporar și că sunt necesare fonduri suplimentare pentru evitarea blocajelor.

„Astăzi le-am solicitat o situație detaliată privind:

Necesarul financiar până la sfârșitul anului, pentru cheltuielile de personal, medicamente și materiale sanitare.

Situația resurselor umane: posturi aprobate, ocupate, scoase la concurs și rămase vacante, pentru fiecare categorie profesională.

Numărul ambulanțelor noi primite în fiecare județ și capacitatea operativă a serviciilor de ambulanță.

Vreau să cunosc problemele reale ale fiecărei unități, să identific blocajele și să intervenim înainte ca lipsurile financiare sau de personal să afecteze pacienții.

Cele 150 de milioane de lei au redus presiunea imediată, dar nu reprezintă o soluție definitivă. Următorul pas este identificarea necesarului real pentru ultimele luni ale anului și asigurarea resurselor acolo unde există riscuri de blocaj.

Nu putem construi un sistem de sănătate stabil doar prin reduceri de cheltuieli. Avem nevoie de finanțare predictibilă, de responsabilitate și de decizii adaptate realității din spitale.

Stabilitatea serviciilor medicale și de urgență este responsabilitatea noastră și o tratăm ca atare!”, a mai scris Ministrul Sănătății.

Sursă foto: Mediafax Foto

Sursă video: Facebook Alexandru Rogobete