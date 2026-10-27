Insula din Norvegia care a vrut să renunțe la timp: 69 de zile pe an fără apus, în locul unde locuitorii au încercat să trăiască fără ceasuri

În 2019, o mică comunitate insulară din Arctica norvegiană a ajuns în atenția presei din întreaga lume cu o propunere extraordinară: voia să abolească timpul.

Locuitorii din Sommarøy, un sat pescăresc situat la 56 km vest de Tromsø, ar fi făcut campanie pentru ca localitatea lor să devină prima zonă din lume fără timp, în cele 69 de zile din fiecare vară în care Soarele nu apune niciodată. Ceasuri au fost agățate de un pod din apropiere, iar proprietarul unui hotel local a prezentat unui membru al parlamentului norvegian o petiție care purta semnăturile locuitorilor., scrie BBC.

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Mulți localnici erau nedumeriți de toată agitația, uimiți de ideea că cineva ar putea trăi complet în afara timpului. Cum ar putea funcționa un hotel fără ore de check-in sau check-out? Ar trebui ca o cafenea să rămână deschisă la nesfârșit, în cazul în care cineva ar dori să ia prânzul la ora 04:00? Dar copiii care merg la școală?

S-a dovedit că Innovation Norway, agenția guvernamentală responsabilă de promovarea turismului, orchestrase campania. Deși unii locuitori ai insulei participaseră, alții, potrivit relatărilor, nici măcar nu știau de existența acesteia. Când implicarea agenției a ieșit la iveală, șeful acesteia a fost nevoit să prezinte scuze publice. Ceasurile au dispărut curând de pe pod, iar campania s-a stins, aparent fără să lase nicio urmă.

Situată mult deasupra Cercului Polar Arctic, Sommarøy beneficiază în fiecare vară de lumină neîntreruptă între 18 mai și 26 iulie, când Soarele nu apune niciodată, iar granițele obișnuite dintre zi și noapte încep să se estompeze. În plină iarnă, Soarele nu răsare niciodată, iar prânzul poate fi luat în întuneric deplin.

„A fost o idee amuzantă despre care obișnuiam să vorbim din când în când. Vara, oricum trăim într-un fel în afara timpului. Dacă nu este nimeni prin preajmă, uneori un magazin se închide pentru ca proprietarul să poată merge la pescuit. Copiii stau treji până târziu, pentru că a doua zi nu au școală. Și mulți oameni sunt în vacanță, așa că viața este mai relaxată. Dar apoi a devenit un adevărat subiect de discuție”, a declarat un angajat al unui hotel din Sommarøy.