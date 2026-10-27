Prima pagină » Actualitate » Insula din Norvegia care a vrut să renunțe la timp: 69 de zile pe an fără apus, în locul unde locuitorii au încercat să trăiască fără ceasuri

Insula din Norvegia care a vrut să renunțe la timp: 69 de zile pe an fără apus, în locul unde locuitorii au încercat să trăiască fără ceasuri

Insula din Norvegia care a vrut să renunțe la timp: 69 de zile pe an fără apus, în locul unde locuitorii au încercat să trăiască fără ceasuri
Sursă foto: Profimedia
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În 2019, o mică comunitate insulară din Arctica norvegiană a ajuns în atenția presei din întreaga lume cu o propunere extraordinară: voia să abolească timpul.

Locuitorii din Sommarøy, un sat pescăresc situat la 56 km vest de Tromsø, ar fi făcut campanie pentru ca localitatea lor să devină prima zonă din lume fără timp, în cele 69 de zile din fiecare vară în care Soarele nu apune niciodată. Ceasuri au fost agățate de un pod din apropiere, iar proprietarul unui hotel local a prezentat unui membru al parlamentului norvegian o petiție care purta semnăturile locuitorilor., scrie BBC.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Mulți localnici erau nedumeriți de toată agitația, uimiți de ideea că cineva ar putea trăi complet în afara timpului. Cum ar putea funcționa un hotel fără ore de check-in sau check-out? Ar trebui ca o cafenea să rămână deschisă la nesfârșit, în cazul în care cineva ar dori să ia prânzul la ora 04:00? Dar copiii care merg la școală?

Sursă foto: Shutterstock

S-a dovedit că Innovation Norway, agenția guvernamentală responsabilă de promovarea turismului, orchestrase campania. Deși unii locuitori ai insulei participaseră, alții, potrivit relatărilor, nici măcar nu știau de existența acesteia. Când implicarea agenției a ieșit la iveală, șeful acesteia a fost nevoit să prezinte scuze publice. Ceasurile au dispărut curând de pe pod, iar campania s-a stins, aparent fără să lase nicio urmă.

Situată mult deasupra Cercului Polar Arctic, Sommarøy beneficiază în fiecare vară de lumină neîntreruptă între 18 mai și 26 iulie, când Soarele nu apune niciodată, iar granițele obișnuite dintre zi și noapte încep să se estompeze. În plină iarnă, Soarele nu răsare niciodată, iar prânzul poate fi luat în întuneric deplin. 

„A fost o idee amuzantă despre care obișnuiam vorbim din când în când. Vara, oricum trăim într-un fel în afara timpului. Dacă nu este nimeni prin preajmă, uneori un magazin se închide pentru ca proprietarul poată merge la pescuit. Copiii stau treji până târziu, pentru a doua zi nu au școală. Și mulți oameni sunt în vacanță, așa viața este mai relaxată. Dar apoi a devenit un adevărat subiect de discuție”, a declarat un angajat al unui hotel din Sommarøy.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Luca Niculescu ezită să spună dacă românii vor avea taxe noi în 2027. Ce a declarat premierul despre rectificarea bugetară
22:45
Luca Niculescu ezită să spună dacă românii vor avea taxe noi în 2027. Ce a declarat premierul despre rectificarea bugetară
FLASH NEWS Managerii ambulanțelor și spitalelor din subordinea Ministerului Sănătății, convocați de Alexandru Rogobete. Ce le solicită ministrul
22:41
Managerii ambulanțelor și spitalelor din subordinea Ministerului Sănătății, convocați de Alexandru Rogobete. Ce le solicită ministrul
EXCLUSIV Robert Turcescu avertizează că UE traversează un proces accelerat de declin: „Toată lumea vede că UE, la ora actuală, este un proiect în disoluție”
22:14
Robert Turcescu avertizează că UE traversează un proces accelerat de declin: „Toată lumea vede că UE, la ora actuală, este un proiect în disoluție”
MARIUS TUCĂ SHOW Ștefan Popescu pune sub semnul întrebării sprijinul NATO pentru România: „Nu văd promptitudine din partea Aliaților în problema Mării Negre”
21:47
Ștefan Popescu pune sub semnul întrebării sprijinul NATO pentru România: „Nu văd promptitudine din partea Aliaților în problema Mării Negre”
INCIDENT Agresiune într-o altă școală din Bistrița. Un elev de 14 ani, monitorizat cu brățară electronică după ce și-a agresat un coleg. A fost depusă plângere penală împotriva dirigintei
21:36
Agresiune într-o altă școală din Bistrița. Un elev de 14 ani, monitorizat cu brățară electronică după ce și-a agresat un coleg. A fost depusă plângere penală împotriva dirigintei
ȘTIINȚĂ Un os vechi de 30.000 de ani, descoperit într-o peșteră din Franța, dezvăluie schimburi genetice între Europa de Est și Europa de Vest în timpul ultimei ere glaciare
21:10
Un os vechi de 30.000 de ani, descoperit într-o peșteră din Franța, dezvăluie schimburi genetice între Europa de Est și Europa de Vest în timpul ultimei ere glaciare
Mediafax
Cea mai BÂNTUITĂ insulă din LUME. Unde se află și ce spun DOCUMENTELE
Digi24
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
Cancan.ro
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
Prosport.ro
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Adevarul
Fiul lui Donald Trump, partidă de vânătoare în Mongolia alături de un oligarh rus din cercul apropiaților lui Putin
Mediafax
România și Moldova, NEGOCIERI pentru cumpărarea sistemelor anti-dronă: aproape de FINAL. Vor fi livrate RAPID
Click
Povestea artiștilor români care au ajuns în Cartea Recordurilor! Au susținut spectacole pe toate cele șapte continente în 98 de zile
Digi24
Planul german: ziua de muncă de 12 ore. Se iau în calcul reducerea numărului de muncitori străini și înăsprirea examenelor de limbă
Cancan.ro
Așa arăta în ultima imagine surprinsă în viață. Este de nerecunoscut
Ce se întâmplă doctore
Adina Postelnicu de la Heaven este de nerecunoscut. Cum arată acum cântăreața: operațiile estetice au schimbat-o total
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Oamenii de știință tocmai ar fi rezolvat unul dintre cele mai mari mistere ale Soarelui
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
ULTIMA ORĂ Luptă strânsă în Israel. Alegerile s-au încheiat fără un rezultat clar. Netanyahu și blocul de opoziție, cot la cot. Balanța o vor înclina, potrivit exit-poll-urilor, partidele arabe care ar putea decide viitoare majoritate guvernamentală
22:14
Luptă strânsă în Israel. Alegerile s-au încheiat fără un rezultat clar. Netanyahu și blocul de opoziție, cot la cot. Balanța o vor înclina, potrivit exit-poll-urilor, partidele arabe care ar putea decide viitoare majoritate guvernamentală
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 28 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 28 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
MARIUS TUCĂ SHOW Ștefan Popescu explică de ce toți liderii de la București fac prima vizită externă în Moldova: „România caută să fie avocatul Republicii Moldova”
21:30
Ștefan Popescu explică de ce toți liderii de la București fac prima vizită externă în Moldova: „România caută să fie avocatul Republicii Moldova”
ALERTĂ Serbia stă pe un butoi de pulbere după alegerile parlamentare. Sediul unei televiziuni apropiate de Vučić a fost vandalizat. Fostul președinte a intervenit cu un mesaj controversat
21:16
Serbia stă pe un butoi de pulbere după alegerile parlamentare. Sediul unei televiziuni apropiate de Vučić a fost vandalizat. Fostul președinte a intervenit cu un mesaj controversat
INEDIT De la Insula Iubirii, direct în Parlamentul României. Ce a făcut „Maluma de România” la Camera Deputaților
21:15
De la Insula Iubirii, direct în Parlamentul României. Ce a făcut „Maluma de România” la Camera Deputaților
MARIUS TUCĂ SHOW Ștefan Popescu susține că SUA rămân principalul interlocutor al Rusiei: „Marea arhitectură de securitate se va discuta cu America”
21:09
Ștefan Popescu susține că SUA rămân principalul interlocutor al Rusiei: „Marea arhitectură de securitate se va discuta cu America”

Cele mai noi

Trimite acest link pe