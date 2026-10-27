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Când ar putea fi deschis unul dintre reactoarele nucleare ale Centralei de la Cernavodă. Anunțul făcut de ministrul Energiei

Când ar putea fi deschis unul dintre reactoarele nucleare ale Centralei de la Cernavodă. Anunțul făcut de ministrul Energiei
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Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, estimează că unul dintre reactoarele Centralei de la Cernavodă va fi repornit în jurul datei de 15 noiembrie. Reluarea activității depinde de evoluția hidrologică, după ce seceta a dus la oprirea ambelor unități și la creșterea importurilor de energie.

Dumitru Chisăliță a explicat, la Digi24, că deși debitul Dunării a crescut în ultimele două săptămâni, calendarul poate suferi modificări în funcție de evoluția vremii. În acest sens, există o posibilitate ca unul dintre reactoare să fie pornit la jumătatea lunii viitoare.

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„Mi-aș dori să înceapă de astăzi să funcționeze, dar nu se poate acest lucru. Chiar dacă debitul Dunării este în creștere în momentul de față și a crescut semnificativ în ultimele săptămâni, ultimele 2 săptămâni, cel mai probabil putem să discutăm de două săptămâni ca fiind un termen realist, bazându-ne pe prognozele care există în momentul de față.

Orice modificare a acestor prognoze poate să însemne o decalare a timpului, adică să pornim mai repede sau, din contră, să discutăm nu de două săptămâni, poate de 7-10 zile sau mai mult. În jurul datei de 15 noiembrie, dacă trendurile, prognozele care sunt în momentul de față să mențin, ar trebui să avem un reactor care să pornească”, a explicat Dumitru Chisăliță.

Cele două reactoare de la Cernavodă au fost oprite vara aceasta din cauza nivelului scăzut al Dunării

Cele două reactoare au o putere totală de aproximativ 1.300 MW. Ele asigură în mod normal circa 20% din producția națională de electricitate. Reactoarele au fost oprite în vara aceasta din cauza debitului scăzut al Dunării. Unitatea 1 a fost deconectată pe 28 iulie, iar Unitatea 2 pe 13 august. Pe 10 octombrie, nivelul apei a ajuns la doar 3 centimetri peste limita critică, iar Apele Române au suplimentat debitul prin descărcări controlate din acumularea Iezer.

Nuclearelectrica a susținut că oprirea reactoarelor nu afectează securitatea nucleară, ci doar producția de electricitate. Repornirea va avea loc numai în condiții de siguranță.

În urmă cu 2 săptămâni, doar 3 centimetri despărțeau Centrala de la Cernavodă de un prag critic. Apele Române au precizat că suplimentarea temporară a debitului prin evacuări din lacul Iezer nu presupune golirea acestuia. Măsura a fost stabilită de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, pe fondul situației hidrologice severe de la Dunăre. Apele Române au decis suplimentarea temporară cu 20 m³/s a debitului evacuat din acumularea Iezer, până pe 18 octombrie. Măsura a fost aplicată prin gestionarea coordonată a acumulărilor de pe valea Mostiștei. Mai multe detalii AICI.

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