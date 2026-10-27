SUA îi garantează intrarea în țară lui Flavio Bolsonaro. Departamentul de Stat a pregătit vize pentru senatorul brazilian și familia acestuia. Mesajul președintelui Lula da Silva

Departamentul de Stat al SUA a confirmat că va acorda vize de intrare senatorului brazilian Flávio Bolsonaro și familiei sale, în urma înfrângerii acestuia în alegerile prezidențiale din Brazilia, a declarat pentru Axios un oficial de rang înalt din administrația Trump.

Flávio Bolsonaro, candidatul de dreapta la alegerile prezidențiale din Brazilia, a fost învins de către Luiz Inácio Lula da Silva. A doua zi după alegeri, Curtea Supremă a Braziliei i-a ordonat lui Bolsonaro să își predea toate pașapoartele și i-a interzis acestuia să mai părăsească țara deoarece este vizat de o investigație penală pentru spălare de bani și corupție.

Senatorul a refuzat să respecte ordinul instanței și, conform presei braziliene și autorităților locale, ar fi părăsit în secret țara cu destinația Statele Unite. Un oficial al Departamentului de Stat american a declarat că se vor emite vizele necesare pentru Flávio Bolsonaro și familia sa, permițându-le intrarea pe teritoriul american.

Oficialii administrației Trump au declarat că nu vor face alte comentarii până când familia Bolsonaro nu se va afla în siguranță în Statele Unite.

Bolsonaro este anchetat de poliția federală în două cazuri separate pentru presupusă corupție și spălare de bani. Această fugă ar putea deveni o nouă sursă de conflict între Brazilia și administrația Trump, în condițiile în care președintele american a precizat luni că există semne că alegerile au fost „fraudate”.

Un director executiv brazilian care a petrecut duminică timp cu membrii taberei Bolsonaro a declarat că „Imediat ce a fost anunțat rezultatul, discuția s-a îndreptat imediat către posibilitatea arestării lui Flávio. A fost ca și cum am fi apăsat un întrerupător”.

Tatăl lui Bolsonaro, Jair, a fost condamnat anul trecut la 27 de ani de închisoare pentru că a plănuit o lovitură de stat după ce a pierdut alegerile din 2022 în fața lui Lula. Fratele său, Eduardo, se află deja în exil autoimpus în SUA, după ce a fost condamnat pentru încercarea de a se amesteca în procesul tatălui său.