Robert Turcescu: „Dosarul a fost făcut pe repede înainte, ca să adauge la toată această imagine pe care i-au creat-o lui Georgescu”

Robert Turcescu a contestat modul în care ar fi fost întocmit dosarul lui Călin Georgescu. Acesta susține că ancheta ar fi fost realizată în grabă. Jurnalistul pune sub semnul întrebării argumentele procurorilor privind menținerea fostului candidat la alegerile prezidențiale în arest preventiv. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.

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„Dosarul a fost făcut pe repede înainte”

Invitat la „Subiectul Zilei, cu Răzvan Dumitrescu”, Robert Turcescu susține că dosarul lui Călin Georgescu ar fi fost întocmit într-un ritm accelerat. Jurnalistul afirmă că ancheta ar contribui la consolidarea imaginii negative create în jurul fostului candidat la alegerile prezidențiale. El critică și argumentele invocate de procurori pentru menținerea acestuia în arest preventiv.

„Dosarul a fost făcut pe repede înainte, ca să adauge la toată această imagine pe care i-au creat-o lui Georgescu. Nu este doar un infractor, este infractorul infractorilor. Ai văzut ce spuneau procurorii în ședința de judecată: Nu putem să-l lăsăm pe ăsta. Vrem să-l ținem în continuare în arest, pentru că, dacă îl lăsăm în libertate, ce o să zică lumea? O să zică: «Ia uite, procurorii nu o să fie în stare să țină un infractor periculos după gratii»” a explicat jurnalistul.

Procurorii îl consideră pe Georgescu un pericol pentru societate

Jurnalistul afirmă că procurorii ar fi justificat menținerea lui Călin Georgescu în arest prin riscul ca alte persoane să îi urmeze exemplul și să comită fapte similare.

„Au zis: „Domnule, stați puțin, nu se poate să-l ținem în libertate, întrucât este atât de periculos, încât s-ar putea ca alți oameni să se ia după el și să comită tot soiul de grozăvii.”, a adăugat Turcescu.

Tribunalul București a decis plasarea lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen sub control judiciar, în dosarul instrumentat de DIICOT. Instanța a motivat decizia, iar Curtea de Apel București urmează să analizeze contestația procurorilor. Călin Georgescu a susținut că este nevinovat și că nu are motive să se sustragă de la procedurile judiciare. Acesta a afirmat că are încredere în decizia instanței.