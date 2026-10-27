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George Simion, după ce AUR l-a desemnat pe Gheorghe Piperea pentru Primăria Capitalei: „Eu stau în chirie, nu am apă caldă și nici căldură, iar soția trebuie să nască. E rușinos”

Flavius Niculescu
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Conducerea partidului AUR l-a desemnat marți, 27 octombrie, pe avocatul Gheorghe Piperea drept candidat la următoarele alegeri pentru Primăria București, care vor avea loc în vara anului 2028. La scurt timp după ce a confirmat numele europarlamentarului, liderul formațiunii politice, George Simion, a precizat că, la fel ca mulți alți bucureșteni, plătește chirie într-un bloc în care „nu are apă caldă și nici căldură”, situație pe care o descrie drept rușinoasă. Președintele AUR, care are deja un băiețel în vârstă de doi ani, a mai menționat că soția sa, Ilinca, urmează să aducă pe lume cel de-al doilea copil al familiei, aspect care accentuează problemele sistemului de termoficare din București.

La alegerile parțiale din decembrie 2025, organizate la distanță de jumătate de an după ce fostul primar Nicușor Dan și-a mutat biroul la Palatul Cotroceni, AUR a susținut-o, împreună cu PNȚCD, pe Anca Alexandrescu, jurnalista care a obținut peste 128.000 de voturi și s-a clasat pe locul al doilea, în spatele Ciprian Ciucu, actualul edil al Capitalei.

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„Vine și iarna, trebuie să nască Ilinca. E rușinos pentru Capitala României”

„Eu stau în chirie, într-un bloc pe Splaiul Unirii. N-am apă caldă. Vine și iarna, trebuie să nască Ilinca. N-am nici căldură de multe ori, așa că… să vedem. E rușinos pentru Capitala României”, a explicat George Simion.

Ulterior, Gheorghe Piperea, candidatul desemnat de AUR pentru alegerile locale din 2028, a vrut să ia cuvântul și să anunțe numele postului de televiziune spre care urma să plece în scurt timp, în timpul conferinței de presă, însă a fost oprit de liderul partidului.

„Nu, nu. Vă rog. La un post de televiziune. După aia, acuză unii că sunt dictator, dar e mai bine. E mai bine așa”, a precizat George Simion în momentul în care europarlamentarul a vrut să menționeze numele postului de televiziune la care urma să apară.

Petrișor Peiu, George Simion, Gheorghe Piperea și Dan Dungaciu

Cine este avocatul Gheorghe Piperea. De la lupta împotriva băncilor pentru dobânzi ascunse, la mandatul de europarlamentar

De profesie avocat, Gheorghe Piperea a absolvit studiile Facultății de Drept a Universității de București în 1994, după care a urmat un master în dreptul afacerilor. Ulterior, a urmat un program de studii în cadrul Institutului Național al Magistraturii, iar, în 2005, a primit doctoratul asociat Universității din București și Universității Sorbona.

La începutul anilor 2000 și începutul anilor 2010, Piperea a devenit din ce în ce mai vizibil în spațiul public, prin procesele colective intentate în numele clienților unor bănci, inclusiv de la BCR și Volksbank.

La începutul anului 2021, Gheorghe Piperea s-a alăturat partidului AUR, condus, la acea vreme, de George Simion și Claudiu Târziu. La alegerile europarlamentare din 2024, acesta a ocupat poziția a treia pe listele partidului AUR și a reușit să obțină mandatul.

Profilul complet al noului candidat pe care AUR îl susține la Primăria Capitalei este disponibil AICI.

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