Dominic Fritz, imediat după ce USR a trecut în opoziție, îl atacă pe Nicușor Dan: „Nu îl mai recunosc/A dezamăgit în foarte multe domenii”

Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat marți seară că mulți dintre cei care l-au susținut pe Nicușor Dan sunt dezamăgiți de evoluția acestuia după alegeri, mai ales în ceea ce privește justiția, lupta împotriva corupției și relația cu PSD.

Invitat în cadrul emisiunii „Dezacorduri de pace”, de la TVR 1, Dominic Fritz a explicat că dezamăgirea susținătorilor față de președintele Nicușor Dan vine din discrepanța dintre mesajele transmise de acesta în campania electorală și deciziile luate ulterior. Liderul USR a făcut referire, în acest sens, la declarațiile din campanie privind justiția, combaterea corupției și relația cu PSD. Totodată, Fritz a menționat faptul că mulți oameni care l-au susținut în timpul campaniei nu îl mai recunosc în prezent pe Nicușor Dan.

„Nu îl mai recunosc”

„Eu cred că multă lume, mulți membri și susținători ai USR, l-au ascultat în campanie, când a vorbit, de exemplu, despre justiție, anticorupție și PSD, iar acum nu îl mai recunosc”, a declarat Dominic Fritz, în cadrul emisiunii „Dezacorduri de pace”, de la TVR 1.

Întrebat dacă se consideră păcălit de Nicușor Dan, liderul USR a respins această formulare, explicând că termenul presupune existența unei intenții.

„Nu cred că păcăleală este o categorie prezidenţială (…) Păcăleală presupune o intenţie. Eu nu pot sa judec care este motivul, de ce preşedintele a dezămăgit în foarte multe domenii”, a adăugat Dominic Fritz.

Numirile din justiție, apropierea percepută de PSD și de Sorin Grindeanu, gestionarea crizei politice după moțiunea de cenzură și învestirea unui Guvern construit în jurul PSD au atras critici dure la adresa președintelui Nicușor Dan din partea propriilor susținători.

Totodată, aceștia îi reproșează că nu a făcut public raportul privind anularea alegerilor, deși a promis publicarea acestuia atât în campania electorală, cât și imediat după preluarea mandatului.

„Foarte mulți alegători ai lui Nicușor Dan ne spun că sunt dezamăgiți”

Nu este prima dată când Dominic Fritz declară că susținătorii lui Nicușor Dan sunt dezamăgiți de deciziile luate de acesta după numirea în funcție. Miercuri, 21 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă, liderul USR a afirmat că mulți dintre alegătorii președintelui se așteptau la o agendă de reforme mai curajoasă. Totodată, Dominic Fritz a precizat că relația pe care o avea cu Nicușor Dan s-a schimbat.

„Foarte mulți alegători ai lui Nicușor Dan ne spun că sunt dezamăgiți și că au dat votul lor, mai ales în primul tur, pentru altceva, pentru o agendă curajoasă de reformă. Și evident că pot să înțeleg această dezamăgire. Indiferent cum judecăm diverse poziții din ultimele șase luni, rezultatul este că avem un guvern prin care PSD, fără să aibă o majoritate reală în Parlament, controlează de fapt puterea în această țară. Și acesta este un rezultat care pentru o majoritate copleșitoare a cetățenilor este dezamăgitor. (…) Cu siguranță nu mai avem aceeași relație cu care am pornit pe acest drum”, a spus Dominic Fritz în cadrul unei conferințe susținute la sediul USR.

Sursă video: TVR 1/Dezacorduri de pace