Orașul din Europa care a interzis Halloween-ul. Primarul a declarat că vrea să sărbătorească „lumina cunoașterii și a patriotismului”

27 oct. 2025, 15:23, Evenimente
Este toamnă, iar numărătoarea inversă până la Halloween a început. În timp ce marile localități sunt în febra pregătirilor cu fel și fel de decorațiuni, evenimente, petreceri și bomboane, un oraș european interzice această sărbătoare. Primarul a declarat că vrea să sărbătorească „lumina cunoașterii și a patriotismului”

Despre ce oraș este vorba

Vorbim despre Elin Pelin, un oraș din Bulgaria. Acesta a spus pas Halloween-ului și anul acesta. Ivaylo Simeonov, primarul orașului, a emis o directivă prin care interzice Halloween-ul în școli, grădinițe și centre comunitare din municipiu.

Decizia a fost luată în contextul pregătirilor pentru Ziua Națională a Iluminării, celebrată anual pe 1 noiembrie.

Ce semnifică Ziua Națională a Iluminării

Municipalitatea spune că această zi este dedicată comemorării celor care au contribuit la dezvoltarea și păstrarea culturii și spiritualității bulgare, de-a lungul timpului.

În Elin Pelin, 1 noiembrie este marcat prin evenimente solemne, precum o slujbă de rugăciune și o procesiune cu torțe. Halloween-ul este dat uitării.

Primarul spune că vrea să sărbătorească „lumina cunoașterii și a patriotismului”, mai degrabă. La aceste festivități participă sute de oameni, elevi, profesori, sportivi, grupuri culturale și membri ai clerului, pentru onorarea valorilor patriotice și identitatea națională.

„Ziua Națională a Iluminării ar trebui tratată ca o sărbătoare națională, deoarece îi onorează pe cei care au inițiat și continuă să susțină spiritul bulgar. În Elin Pelin, alegem să sărbătorim lumina cunoașterii și a patriotismului, mai degrabă decât să adoptăm obiceiuri străine”, a declarat primarul Simeonov.

A noua oară la rând

Este a noua oară consecutiv când municipalitatea alegere celebrarea la nivel de oraș, în care peste 1.000 de torțe vor lumina traseul procesiuni, în locul Halloween-ului.

Evenimentul a devenit, de-a lungul anilor, un simbol al unității între generații și al respectului față de moștenirea culturală bulgară.

