Gheorghe Bulat (B. Braun), la Health EU Summit: „Transparența este cheia unui dialog constructiv în sistemul de sănătate”

Gherghe Bulat, managing director B. Braun România, a apreciat cadrul de colaborare dintre autorități, producători și pacienți la cea de-a treia ediție a evenimentului Europa Connect Health EU Summit, comunicat de Gândul, subliniind importanța dialogului deschis și onest pentru soluții reale în domeniul medical.

În cadrul unui eveniment dedicat “Politicilor europene în domeniul sănătății și impactul lor asupra României”, Gheorghe Bulat a evidențiat valoarea dialogului dintre toate părțile implicate în sistemul de sănătate – de la autorități și decidenți politici, la producători, furnizori de medicamente și organizațiile de pacienți.

„Dialogul este unul foarte bun și constructiv. Mi se pare unul dintre cele mai bune evenimente de organizate de Gândul. Este un eveniment reper pentru noi”, a declarat Bulat.

El a subliniat că posibilitatea de a aduce la aceeași masă toate părțile interesate reprezintă un pas esențial spre construirea unui sistem medical mai eficient și mai echitabil.

„Mi se pare foarte important că pot să stea la aceeași masă decidenții, factorul politic, autoritățile, producătorii și furnizorii de medicamente și servicii medicale și, nu în ultimul rând, pacienții și asociațiile de pacienți”, a adăugat acesta.

„Transparența face discuțiile cu adevărat constructive”

Mesajul central transmis de Gheorghe Bulat a fost unul de transparență și colaborare. El a subliniat că doar printr-un dialog deschis pot fi identificate și implementate soluțiile potrivite pentru provocările actuale din sistemul sanitar.

„Transparența în discuții este esențială. În momentul în care lucrurile sunt transparente, ele devin și foarte constructive”, a conchis reprezentantul B. Braun România.

