Povestea teribilă a copilei care a fost sugrumată după ce iubitul a vândut-o unui prădător sexual

Un bărbat în vârstă de 27 de ani, din Galați, a fost arestat preventiv, marți, după ce procurorii DIICOT au probat că acesta și-a vândut iubita minoră unui prădător sexual, care a omorât-o cu sânge rece. Victima era o fată fără părinți, care devenise mamă la vârsta de 13 ani și care renunțase să mai meargă la școală.

Era data de 16 noiembrie când, puțin după șase dimineața, polițiștii gălățeni ai Secției 2 au fost trimiși la o adresă din localitatea Barcea, unde existau suspiciuni că avut loc o crimă. Un bărbat anunțase că și-a găsit iubita inconștientă, iar echipajul SMURD nu reușise să o resusciteze.

Conform anchetatorilor, în apartament mai era un individ în vârstă de 26 de ani, care fusese bătut și care a fost transportat la spital.

În urma investigațiilor ulterioare s-a stabilit că victima, care avea numai 17 ani, era prostituată și fusese ucisă de către bărbatul dus la spital, care o sugrumase cu cearșaful. Pentru că existau suspiciuni cu privire la faptul că minora era victima traficului de persoane, a fost deschisă o anchetă separată, coordonată de procurorii DIICOT. Așa s-a stabilit că fata provenea dintr-o familie dezorganizată. Unul dintre părinți murise când era încă mică, iar celălalt plecase din țară și o lăsase a nimănui.

A vându-o unui ucigaș pentru 200 de lei

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, fără să știe nimic despre viață și cu educație precară, copila a renunțat să mai meargă la școală. Totodată, și-a început viața sexuală, iar la vârsta de 13 ani a devenit mamă.

Pentru că nu putea să fie o mamă responsabilă, reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului i-au luat bebelușul și l-au internat într-un centru de plasament. Scăpată de respunsabilitatea copilului, aceasta a continuat să trăiască așa um știa, iar la vârsta de 16 ani a cunoscut un băiat cu zece ani mai mare a sedus-o prin cunoscuta metodă „loverboy”. În acest context, pentru a putea construi un viitor alături de bărbatul visurilor ei, adolescenta a acceptat să se prostitueze pentru el.

Proxenetul se ocupa de postarea anunțurilor pe site-urile de anunțuri matrimoniale, după care îi lua fetei toți banii încasați de la clienți. Afacerea a mers bine până în dimineața zilei de 16 noiembrie, când, pentru aproximativ 200 de lei, a dat-o pe mâna prădător sexual care a ales să o omoare cu cearșaful pe care, înainte, întreținuse cu ea relații sexuale.