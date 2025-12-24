Prima pagină » Actualitate » Moșule, ce sărac ești! Marii câștigători din spatele austerității Crăciunului la români. Analist economic: „O cursă infernală după promoții” / „În 2026, supraviețuirea va fi cuvântul de ordine”

Moșule, ce sărac ești! Marii câștigători din spatele austerității Crăciunului la români. Analist economic: „O cursă infernală după promoții” / „În 2026, supraviețuirea va fi cuvântul de ordine”

Mara Răducanu
24 dec. 2025, 06:00, Actualitate
Moșule, ce sărac ești! Marii câștigători din spatele austerității Crăciunului la români. Analist economic:

Sunt scenarii sumbre pentru sărbătorile din acest an, unul aflat în zodia austerității bugetare. Inflația și taxele impuse de Guvernul Bolojan au făcut cheltuielile din buzunarul românilor să fie tot mai greu de suportat. Prețurile la produsele tradiționale pentru masa de Crăciun au crescut, astfel că românii sunt nevoiți să scoată mai mulți bani pentru masa de sărbători.

Analistul Adrian Negrescu a făcut pentru Gândul o analiză a Crăciunului din 2025 –  aflat, susține specialistul economic – sub semnul promoțiilor și într-o cursă infernală pentru căutarea celor mai bune prețuri la produsele de sezon.

Interlocutorul Gândul a explicat că, în acest context, printre principalii câștigători se află marile companii chinezești, care prin site-urile de vânzări online își vor mări considerabil veniturile, mai ales în preajma sărbătorilor.

„Pentru majoritatea românilor, probabil va fi un Crăciun la promoție, nu neapărat din perspectiva cadourilor, cât din prisma bunătăților pe care le vor pune pe masa de de sărbători. Va fi o cursă infernală în căutarea celor mai bune prețuri, a celor mai bune promoții făcute de marile magazine, care vor defini, din multe puncte de vedere modul în care arată masa noastră de sărbători. Vedem deja această febră a cumpărăturilor că se conturează în jurul promoțiilor făcute de magazine.

Vedem că puterea de cumpărare a populației a scăzut, iar mulți dintre români caută cele mai ieftine produse din magazin, în dorința de a-și asigura o masă cât de cât îndestulată pentru sărbători. Probabil, inclusiv cadourile de Moș Crăciun vor fi la promoție, Moș Crăciun urmând să fie unul cu discount în acest an.

Mare parte dintre dintre români vor căuta produse mai ieftine, încercând, spre deosebire de anii ani trecuți, să cheltuiască mai puțin pentru masa și pentru cadourile de Moș Crăciun. Cred că printre principalii câștigători se află marile companii chinezești care prin site-urile de vânzări online probabil vor câștiga o felie nesperată din această piață”, a precizat analistul economic.

„Veniturile vor fi grav afectate de inflație și de înghețare a salariilor și pensiilor”

Adrian Negrescu recunoaște că anul 2026 va fi un an plin de provocări, un an în care va depinde de fiecare în parte cum va ști să se adapteze provocărilor generate de inflație, de creșterile de taxe, de problemele care ne înconjoară din ce în ce mai mult.

„Altfel spus, este un an în care în supraviețuirea va fi cuvântul de ordine pentru majoritatea populației, a căror venituri vor fi grav afectate de inflație și de înghețare a salariilor și pensiilor. Iar pentru restul, pentru cei care câștigă ceva bani în economie și au putere de muncă, va fi, din punctul meu de vedere, și anul oportunităților, pentru că probabil vor avea posibilitatea să găsească mai multe locuri de muncă decât în 2025.

Și asta în condițiile în care mare parte dintre companiile din economie s-au restructurat deja, adică și-au adaptat promoțiile, serviciile, schemele de personal la actuala realitate economică și care probabil în 2026 vor încerca să-și extindă cotele de piață. Adică, să angajeze oamenii în căutarea unei creșteri economice care probabil din a doua parte a anului va deveni realitate”, a conchis Adrian Negrescu.

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

POVESTE EXCLUSIVĂ Scriitoarea Lavinia Betea, călător prin magia Crăciunului de odinioară: „Din seara Ajunului și până în dimineața Crăciunului, era noaptea cea lungă și miraculoasă din an. Cu trei deșteptări”
05:00
Scriitoarea Lavinia Betea, călător prin magia Crăciunului de odinioară: „Din seara Ajunului și până în dimineața Crăciunului, era noaptea cea lungă și miraculoasă din an. Cu trei deșteptări”
UTILE Top 7 cadouri de Crăciun perfecte pentru adolescenți. Ghid pentru a-ți surprinde copilul la 13 ani
05:00
Top 7 cadouri de Crăciun perfecte pentru adolescenți. Ghid pentru a-ți surprinde copilul la 13 ani
POLITICĂ Ilie Bolojan va anunța un nou ministru al Educației abia în 2026, anunță surse Gândul
23:17
Ilie Bolojan va anunța un nou ministru al Educației abia în 2026, anunță surse Gândul
SĂNĂTATE Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat creșterea punctului în ambulatoriu la 6,5 lei și înăsprirea controalelor la concediile medicale
23:05
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat creșterea punctului în ambulatoriu la 6,5 lei și înăsprirea controalelor la concediile medicale
POLITICĂ Ministrul Finanțelor anunță sprijin pentru autoritățile locale în 2026. Banii pe care îi pot primi
22:31
Ministrul Finanțelor anunță sprijin pentru autoritățile locale în 2026. Banii pe care îi pot primi
Mediafax
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
Digi24
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Vila Rodicăi Stănoiu ar fi fost jefuită! Ce obiecte lipsesc din averea fostei ministre a Justiției, după ce a fost amplu percheziționată
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Dorinel Umbrărescu anunță public câți kilometri din Autostrada Moldovei vor fi gata în 2026
Mediafax
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Click
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
Digi24
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Cancan.ro
Cum încearcă Vlad Pascu să scape de pedeapsa de 10 ani cu executare! S-a dus direct la CEDO și dă vina pe…
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Una dintre cele mai sângeroase organizaţii care provoacă teroare de peste 150 de ani: „Ei sunt, de fapt, urmaşii maimuţelor”
TURISM De ce să vizitezi Florența în perioada Crăciunului: De la Domul Santa Maria și muzeele de artă la cofetăriile și restaurantele cu meniuri toscane
06:00
De ce să vizitezi Florența în perioada Crăciunului: De la Domul Santa Maria și muzeele de artă la cofetăriile și restaurantele cu meniuri toscane
EXCLUSIV Povestea teribilă a copilei care a fost sugrumată după ce iubitul a vândut-o unui prădător sexual
05:00
Povestea teribilă a copilei care a fost sugrumată după ce iubitul a vândut-o unui prădător sexual
EXTERNE Traficul de droguri, lovit din nou în Pacificul de Est: SUA distruge două ambarcațiuni ale traficanților și suplimentează prezența militară în Caraibe
23:16
Traficul de droguri, lovit din nou în Pacificul de Est: SUA distruge două ambarcațiuni ale traficanților și suplimentează prezența militară în Caraibe
ULTIMA ORĂ Un avion care transporta o delegație militară de rang înalt din Libia s-a prăbușit în Turcia. Toți pasagerii de la bord au murit
22:23
Un avion care transporta o delegație militară de rang înalt din Libia s-a prăbușit în Turcia. Toți pasagerii de la bord au murit
CONTROVERSĂ Rusia este suspectată că dezvoltă o armă spațială pentru distrugerea sateliților Starlink ai lui Elon Musk. Ce spun experții militari
22:10
Rusia este suspectată că dezvoltă o armă spațială pentru distrugerea sateliților Starlink ai lui Elon Musk. Ce spun experții militari
ACTUALITATE ⁠Ion Cristoiu: „Cel mai important eveniment din 2025 – scoaterea la masa verde a lui Călin Georgescu”
22:00
⁠Ion Cristoiu: „Cel mai important eveniment din 2025 – scoaterea la masa verde a lui Călin Georgescu”

Cele mai noi