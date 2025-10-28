Alexandru Rogobete, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „O problemă trebuie identificată și recunoscută pentru a fi rezolvată. Degeaba tratăm doar efectele”

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a declarat, în cadrul Health EU Summit 2025, un eveniment Europa Connect promovat de platforma Gândul, că este important ca orice decizie care vine din zona guvernamentală să fie luată în acord cu partenerii din domeniu. Totodată, ministrul a punctat că hotărârile trebuie luate sub definiția echilibrului.

„În sănătate nu poți să iei decizii bruște, acte normative cu impact brusc, cu schimbări la 180 de grade peste noapte pentru că destabilizezi acest organism viu”, subliniază ministrul.

„Cred că discuțiile sau modul în care discutăm și stăm la masă și încercăm să găsim soluții este pe o traiectorie bună și vă zic de ce. Pentru că vă văd pe dumneavoastră mai des decât îmi văd casa. Asta înseamnă că ne întâlnim des și e bine, deci suntem pe drumul cel bun. Mă bucur mult să fiu aici și cred că este important. Dintotdeauna am considerat important ca orice decizie care vine din zona guvernamentală să fie luată în acord cu partenerii noștri. Ce înseamnă parteneri pentru sistemul de sănătate? Înseamnă industria, evident, pentru că eu pot să fac orice act normativ vreau eu, dacă industria nu îl poate aplica sau nu este disponibilă să îl aplice și să vină într-un parteneriat corect și transparent cu Ministerul Sănătății, lucrurile nu se întâmplă.

Drept dovadă că am avut multe acte normative în ultimul timp, în ultimii ani, care au fost gândite de oameni care nu cunosc baza sistemului. Acte normative care au fost realizate fără consultare cu industria și nu doar, drept dovadă că ele au fost un eșec. O altă componentă importantă a sistemului de sănătate este, pe lângă evident, zona administrativă, zona științifică, zona de industrie, este componenta poate cea mai grea și acest lucru îl face pe acest sistem să fie poate diferit față de celelalte componente din administrație. Sănătatea, așa cum îmi place mie să spun, este ca un organism viu pentru că, pe lângă lucrurile seci, administrative, are două elemente pe care nu le întâlnești în alt sistem. Are viață și are moarte.

Atunci când cele două elemente, viață și moarte, se regăsesc și apar în același tablou, creează o emoție importantă, emoția ființei umane pe care sistemul de sănătate o are și eu cred că orice decizie luăm, orice proiect facem, orice doriți dumneavoastră schimbare, reformă, reașezare a sistemului de sănătate, trebuie să ținem cont de această emoție umană importantă care există în acest sistem, iar deciziile pe care le luăm trebuie luate sub definiția echilibrului. În sănătate nu poți să iei decizii bruște, acte normative cu impact brusc, cu schimbări la 180° peste noapte pentru că destabilizezi acest organism viu. Eu sunt anestezist și știu că pentru a regla tensiunea arterială crescută a unui pacient, reglajul se face lent”, a declarat Alexandru Rogobete.

„Zona de infrastructură se dezvoltă într-un ritm accelerat”

Alexandru Rogobete a subliniat, în cadrul evenimentului Gândul, că întâlnirile cu asociațiile de pacienți sunt vitale.

„Am considerat întotdeauna că echilibrul, că dialogul, hiperdialogul, întâlnirile poate mai mult decât trebuie, numeric, fac bine, pentru că nu există părerea corectă și adevărul absolut. Eu nu am adevărul absolut. Poate deciziile mele uneori sunt greșite. Evident, nici dumneavoastră nu aveți adevărul absolut. Și atunci cred că noi trebuie să ne întâlnim cât mai des posibil pentru a ajunge la un consens, consens prin care lucrurile să funcționeze.

Întâlnirile cu asociațiile de pacienți sunt absolut vitale pentru că aceste organizații sunt vocea pacientului și avem, de multe ori, tendința de a ignora vocea pacientului și de a lua decizii pur administrative, care țin de statistici, care țin de bani, care țin de impactul bugetar, care țin de impactul nu știu cărei molecule inovative că trebuie să intre pe piață, dar uităm sau s-a uitat, de multe ori, că vocea pacientului sau cum percepe pacientul această schimbare sau care este nevoia reală a pacientului, de fapt, reprezintă, părerea mea, procentul majoritar în deciziile pe care le luăm și trebuie să le luăm. Sistemul de sănătate este într-un proces de transformare de câțiva ani și nu putem ignora acest lucru. Zona de infrastructură se dezvoltă într-un ritm accelerat. Nu putem compara infrastructura de acum cu infrastructura de acum 5 ani sau cu infrastructura de acum 10 ani”, a precizat ministrul.

În același timp, ministrul Sănătății spune că nu trebuie să tratăm efectele unei probleme. Alexandru Rogobete punctează că o problemă trebuie identificată și recunoscută pentru a putea fi rezolvată.

„Eu cred că e important să găsim problema, să o căutăm până o găsim, să o recunoaștem. Fac asta public de fiecare dată, pentru că gândirea mea este că nu poți rezolva o problemă, dacă nu o identifici, dacă nu o recunoști, chiar dacă, poate pe moment te pune într-o postură delicată din punct de vedere public sau politic și dacă nu vii cu soluții pentru a rezolva problema, degeaba tratăm doar efectele, pentru că dacă tratăm efectele, acestea ciclic se vor repeta.

Resursa umană din sănătate este, de asemenea, elementul cheie. Auzim des despre resursă umană scăzută în sănătate, că nu avem suficienți medici, că nu avem suficiente asistente. Da, este real, dar dacă vom calcula numărul de medici pe suta de mii de locuitori și o vom compara cu media europeană, vom vedea că suntem la 0,6 puncte sub. Deci nu e foarte rău, nu e nici bine, dar nici foarte rău. Problema noastră structurală, pe care nimeni nu a abordat-o până acum ca o reformă reală, este distribuția personalului medical în unitățile sanitare și la nivelul spitalelor.

S-a pierdut controlul administrativ total asupra unităților sanitare. Eu nu pot controla ce se întâmplă într-un spital orășenesc. Nu pot controla ce se întâmplă într-un spital județean, pentru că nu este în subordinea Ministerului Sănătății. Politicile lor de angajare. Când scot posturile, cum le scot, ce specialități, când, cum și pentru cine, sunt, nu știu dacă vă vine să credeți sau nu, politica Ministerului Dezvoltării pentru că unitățile sanitare aflate în subordinea primăriilor sau a consiliilor județene nu țin de Ministerul Sănătății, țin de Ministerul Dezvoltării”, a explicat Alexandru Rogobete.

HEALTH EU SUMMIT 2025, ediția a treia a evenimentului din seria „Europa Connect”, i-a avut parteneri pe:

• MSD

• Sanador

• Regina Maria

• B Braun

• Roche România

• Medicover

• Astra Zeneca

RECOMANDARA AUTORULUI:

Rogobete, la Romanian Healthcare Awards 2025: „Cât voi fi la Ministerul Sănătății, voi și ideile voastre o să fie mereu ascultate”

Rogobete a discutat cu vicepreşedintele Băncii Mondiale despre necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi în Capitală