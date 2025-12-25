Prima pagină » Actualitate » Caramitru deja știe ce va fi în 2026: Viktor Orban pierde alegerile, republicanii pierd în SUA. Putin va fi înlăturat de la conducerea Rusiei

Bianca Dogaru
25 dec. 2025, 20:06, Actualitate
Andrei Caramitru a prezentat un scenariu pe care îl consideră probabil pentru anul 2026, în care anticipează evoluții majore în plan politic, economic și geopolitic, atât în România, cât și la nivel internațional. Analiza sa vizează stabilitatea guvernamentală de la București, reducerea deficitului bugetar, evoluția cursului valutar și a inflației, dar și posibile schimbări de putere în Rusia, SUA și Europa Centrală, precum și încheierea parțială a războiului din Ucraina.

„Scenariul meu de bază pentru 2026:
1. Bolojan rămâne prim ministru până în decembrie 2026, ND nu e suspendat
2. Deficitul scade la 6%, cu estimări de 4% pentru 2027. RON scade la 5.2, inflația spre sfârșitul anului scade, dobânzile scad substanțial . Economia crește un pic peste estimările actuale, cu o tendință foarte bună în a doua parte a anului
3. Viktor Orban pierde alegerile. In SUA – Democrații preiau majoritatea în Congres în mid-terms
4. După câteva luni de haos, se semnează pace (parțială sau întreruperea ostilităților) între Ucraina și Rusia
5. Prețul petrolului scade cu încă 10-20%
6. Putin nu este șeful Federației Ruse la sfârșitul lui 2026 (posibil kaput sau retras). Succesorul lui vine cu mandat să negocieze un acord economic de salvare a Rusiei cu vestul
7. Tensiunile în Asia cresc substanțial, în jurul Taiwanului și relatiei China-Japonia. Se vorbește de risc de ww3 în 2027, cu epicentrul în Asia.
8. AI și roboții devin tema mare de frică globală și de tensiune socială. Extrema dreaptă folosește acest stres pentru a vorbi de scoaterea afară a imigranților. Diaspora noastră devine și mai isterica / stresată
9. Lia S. si seful dna sunt out. Se refac (parțial, nu perfect) legile justiției.
10. În politică la noi apar ca nume pentru viitor Kovesi și Maia Sandu.
11. CG e arestat sau fuge din țară

