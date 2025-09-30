Trenul de metrou Alstom cu numărul 12 a ajuns în depoul Metrorex. Teoretic, aceasta ar fi ultima garnitură din cele 13 câte trebuie livrate din Brazilia. Trenul cu numărul 9 se află în teste în Franța de mai bine de 6 luni, iar compania franceză nu a mai comunicat care este starea acestui tren, sau care este nivelul testelor din fabrica franceză.

Cu toate acestea, nimeni nu știe când vor intra în circulație noile trenuri de metrou produse în Brazilia pentru Capitala României.

Alstom a început testele pe „Drumul Taberei”

Surse Metrorex au precizat recent în exclusivitate pentru Gândul că cei de la Alstom au început testele dinamice cu noile trenuri pe Magistrala 5 – Drumul Taberei, acolo unde urmează să fie folosite.

„Testele se fac noaptea, ca să nu se încurce circulația. Sunt teste dinamice”, spun sursele Gândul.

Totuși, este vorba de teste aflate într-o fază „incipientă”, pentru că nu fac parte din rodajul obligatoriu de 10.000 de kilometri pe care trebuie să-l parcurgă prima garnitură sosită în țara noastră.

Gândul a dezvăluit că mecanicii români trebuie să facă 500 de ture pentru rodajul metroului adus din Brazilia. Magistrala 5 de metrou are 20 de kilometri dus-întors. Asta înseamnă cam 500 de ture pentru rodajul de 10.000 de kilometri.

Doisprezece trenuri de metrou Alstom au ajuns în București

Până în prezent, nu s-a efectuat rodajul de 10.000 de kilometri pentru primul tren ajuns în depoul de la Berceni.

Penalități uriașe în contractul cu Metrorex

Surse Metrorex au dezvăluit recent, în exclusivitate pentru Gândul, că cei de la Alstom au acumulat penalități foarte mari în ceea ce privește contractul pentru metrourile din Brazilia. Până în prezent, din cele 13 trenuri câte trebuie livrate, au ajuns 11 în România. Niciunul dintre aceste trenuri nu a fost însă omologat de AFER. Mai mult, nici măcar rodajul de 10 mii de kilometri nu s-a făcut pentru metrourile din Brazilia.

Caracteristicile noilor trenuri:

au caroserie din oţel inoxidabil;

114 metri lungime şi 3 metri lăţime;

asigură o capacitate totală de 1.200 de pasageri per tren;

fiecare tren cu 6 vagoane are 216 locuri într-o dispunere longitudinală;

asigură două zone speciale de acces destinate pasagerilor cu dizabilităţi;

au aer condiționat.

