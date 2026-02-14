Prima pagină » EXCLUSIV » Zac gunoaiele pe șantierul „Elie Saab Towers”, cel mai umflat proiect imobiliar din București. Blocurile construite de afaceriștii care au „otrăvit” Popești-Leordeni cu dejecții au nevoie de altă autorizație. „La fața locului nu se găsește ce era prevăzut în documente”

Zac gunoaiele pe șantierul „Elie Saab Towers”, cel mai umflat proiect imobiliar din București. Blocurile construite de afaceriștii care au „otrăvit” Popești-Leordeni cu dejecții au nevoie de altă autorizație. „La fața locului nu se găsește ce era prevăzut în documente”

14 feb. 2026, 05:00, EXCLUSIV

Începute încă din perioada pandemiei de Covid-19, blocurile dezvoltate de Metropolitan Residence, ai cărui proprietari sunt oamenii de afaceri Robertino Georgescu şi Dan Drăgulin, sunt și azi la faza de șantier. Este vorba de un proiect imobiliar extrem de controversat, și foarte „umflat”, care ar fi trebuit dezvoltat împreună cu grupul internațional de modă Haute Couture Elie Saab – deținut de celebrul designer de origine libaneză Elie Saab. Blocurile lipite de Cartierul Francez, de pe „Daniel Danielopolu 90”, arată dezolant, șantierul fiind unul părăsit. Surse administrative au precizat în exclusivitate pentru Gândul că proiectul nu mai are autorizația inițială și așteaptă în prezent alte documente de la Direcția de Urbanism din Primărie Sectorului 1.

Vezi galeria foto
12 poze

Anunțat cu surle și trâmbițe, complexul imobiliar „Elie Saab Towers” de lângă „Podul Elvila”, la granița cartierelor Aviației și Francez, pare în prezent o adevărată epavă.

Pe șantier este un adevărat depozit de gunoaie, nu există picior de muncitor, iar atmosfera este una dezolantă.

Lucrările sunt oprite, iar Gândul a aflat acum care este motivul din spatele acestui abandon.

„Primăria Sectorului 1, care a emis autorizația de construire pentru acest proiect, a constatat, după ce blocurile erau deja ridicate, că ce se regăsește în șantier nu corespunde și în documentele urbanistice. Ca atare, dezvoltatorul are nevoie de altă autorizație de construire”, au precizat surse administrative pentru Gândul.

„Elie Saab Towers”, prețuri exorbitante

Prețul de pornire al apartamentelor era în 2023 de 600.000 de euro și putea ajunge până la 15 milioane de euro în cazul unui penthouse.

Elie Saab Jr. – CEO al Elie Saab Group – declara în timpul unui interviu, în luna octombrie a anului 2022, că va fi transpusă în realitate o nouă viziune a ceea ce înseamnă conceptul de viață de lux, la nivel imobiliar.

Cunoscutul designer Elie Saab – etichetat drept „geniul precoce” al modei libaneze -, a devenit renumit prin prezentările de modă haute couture și a demarat acest proiect imobiliar din România alături de Metropolitan, compania ale cărei pârghii sunt ținute de Dan Drăgulin și Robertino Georgescu, fondatorii Metropolitan Developments. 

Dezvoltatorul imobiliar Metropolitan, controlat de oamenii de afaceri Dan Drăgulin și Robertino Georgescu, a fost acuzat că a deversat dejecții în rețeaua de apă potabilă de la Popești-Leordeni, în anul 2011.

Potrivit Cancan, Robertino Georgescu a reușit și „performanța” de a fi protagonistul celui mai „scump” accident din București, în anul 2019, atunci când, în zona Vitan, se afla la volanul unui Lamborghini Urus (aproximativ 350.000 de euro) și a lovit un BMW.

Constructorii proiectului au solicitat concordat preventiv

Robertino Georgescu nu s-a asigurat și, în intersecție, a intrat frontal în bolidul care i-a ieșit în cale.

„Cel cu Lamborghini a ocolit coloana încadrată să facă stânga spre cheiul Dâmboviţei, în intersecție, și nici măcar nu s-a asigurat. A lovit cu viteză autoturismul BMW, în care se afla soția mea, care mergea să ia copilul de la grădiniţă”, a povestit șoferul BMW-ului după accident.

În noiembrie 2025, firma de proiectare deținută de dezvoltatorul Metropolitan Group, care construiește Elie Saab, a cerut deschiderea procedurii de concordat preventiv, așa cum Gândul a scris AICI. Cererea a fost însă respinsă de Tribunalul București. În prezent dosarul este în judecată la Curtea de Apel București.

