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Ministerul de Interne anunță că protestul oierilor s-a încheiat. Șase rețineri, zeci de oameni duși la secție, trei dosare penale

Elena Popescu
Ministerul de Interne anunță că protestul oierilor s-a încheiat. Șase rețineri, zeci de oameni duși la secție, trei dosare penale
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Șase dintre persoanele ridicate de forțele de ordine în urma violențelor de marți, 15 septembrie, din Piața Victoriei au fost reținute, iar audierile continuă.

Update 12:33: Ministerul de Interne a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că protestul oierilor s-a încheiat. Au fost șase rețineri, trei dosare pensale și zeci de oameni duși la secție. Potrivit aceluiași comunicat, în ceea ce privește faptele contravenționale, au fost aplicate 24 de sancțiuni, în valoare totală de 46.000 de lei.

  • Comunicatul poate fi citit AICI. 

Știre inițială. 

Aproximativ 40 de persoane au fost ridicate de jandarmi după incidentele produse la manifestația crescătorilor de animale. Protestul din fața Guvernului a degenerat pe parcursul zilei de marți, după apariția unor confruntări între o parte dintre manifestanți și forțele de ordine.

Printre cei reținuți se numără și Ciprian Pamfile, liderilor instigatorilor de la protestul fermierilor. De asemenea, și doi ciobani au fost reținuți de către autorități.

Imaginile sunt analizate pentru identificarea celor implicați

Ancheta nu s-a încheiat. Autoritățile continuă audierile și verifică imaginile surprinse în Piața Victoriei pentru stabilirea participării fiecărei persoane la incidente și a eventualelor răspunderi penale.

Protestul fermierilor de marți, 15 septembrie, s-a încheiat după ore întregi de tensiuni în Piața Victoriei. Au avut loc îmbrânceli și confruntări cu jandarmii, au fost folosite gaze lacrimogene, iar mai multe persoane au fost conduse la secțiile de poliție.

Potrivit bilanțului comunicat de Jandarmeria Capitalei, 47 de persoane despre care instituția spune că au comis fapte antisociale au fost conduse la secțiile de poliție.

Zece jandarmi au fost răniți în timpul incidentelor, iar patru au fost transportați la spital pentru îngrijiri suplimentare. Forțele de ordine au aplicat 15 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 21.500 de lei. Două autospeciale ale Jandarmeriei au fost avariate.

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