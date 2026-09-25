Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a verificat deja peste 88% dintre fermierii incluși în eșantionul de control pentru Campania 2026. Din totalul de 11.019 beneficiari, au fost controlați 9.716 fermieri, adică 88,17%. La suprafețe, inspectorii au verificat 288.332 din cele 322.829 de parcele incluse în eșantion, respectiv 89,31%, scrie Agro TV

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Controalele privesc respectarea condițiilor de eligibilitate și a angajamentelor din Planul Strategic PAC 2023-2027, atât pentru intervențiile din sectorul vegetal, finanțate prin FEGA, cât și pentru măsurile de dezvoltare rurală, finanțate prin FEADR.

Termene pentru fermieri

Pentru eco-schemele PD-04, PD-05 și PD-06, verificările privind acoperirea terenului, menținerea suprafețelor înierbate și interdicțiile la lucrările solului se desfășoară până la 15 octombrie 2026. Fermierii cu obligații de plantare din PD-05 și cei cu cerințe din PD-28 au termen până la 30 noiembrie 2026. APIA continuă și verificările pentru DR-01 și DR-02, unele controale fiind programate și în 2027.

Instituția le reamintește fermierilor să țină la zi registrele exploatației și documentele justificative, care pot fi cerute oricând în timpul verificărilor, mai arată sursa citată.