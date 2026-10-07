Producătorii viticoli mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a solicita sprijin financiar de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Termenul-limită pentru depunerea cererilor este 15 octombrie 2026, inclusiv, arată Agro TV.

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Este vorba despre intervenția ISV-03 — „Asigurarea recoltei de struguri pentru vin”, inclusă în Planul Strategic PAC 2023-2027. Potrivit APIA, cererile se depun exclusiv online, prin Portalul Public al instituției.

Cât acoperă sprijinul financiar

Sprijinul poate ajunge la 80% din costul primelor de asigurare, în cazul polițelor care acoperă pierderile provocate de fenomene climatice nefavorabile asimilate dezastrelor naturale. Pentru pierderile cauzate de alte fenomene climatice, de animale, boli sau dăunători, procentul acordat este de 50% din costul primelor.

Condiții de eligibilitate

Pentru a accesa sprijinul, producătorii viticoli — persoane fizice sau juridice — trebuie să exploateze cel puțin 0,1 hectare de viță-de-vie, cu soiuri autorizate sau recomandate pentru producerea strugurilor de vin. Suprafața trebuie să fie înscrisă în Registrul Plantațiilor Viticole și declarată la APIA, iar solicitantul trebuie să dețină o poliță de asigurare a recoltei care să conțină datele de identificare ale parcelelor — suprafața, soiul și riscurile asigurate.

Despăgubirile primite din asigurare, cumulate cu alte forme de sprijin, nu pot depăși 100% din pierderea de venit suferită de fermier.

Producătorii interesați trebuie să finalizeze procedura cel târziu până la 15 octombrie 2026; după această dată, cererile pentru sesiunea actuală nu mai pot fi depuse.