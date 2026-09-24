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APIA și AFIR ar putea deveni o singură agenție. Ideea comasării apare pe agenda viitorului Guvern

APIA și AFIR ar putea deveni o singură agenție. Ideea comasării apare pe agenda viitorului Guvern
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Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) ar putea funcționa, în viitor, ca o singură structură. Propunerea îi aparține lui Emil Dumitru, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), și apare în contextul în care premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că viitorul său Guvern va urmări comasarea unor instituții din administrația centrală.

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Ce a spus premierul desemnat

Siegfried Mureșan a declarat, miercuri, 23 septembrie, la prezentarea principalelor direcții ale programului de guvernare, că viitorul Executiv va avea trei viceprim-miniștri cu portofoliu și că vor avea loc comasări de instituții. „Vom comasa instituții”, a afirmat el, fără să precizeze care sunt structurile vizate.

Propunerea din agricultură

În domeniul agricol există deja o idee concretă în acest sens. Invitat la emisiunea „Agricultura la Raport”, realizată de Ovidiu Ghinea la AGRO TV, secretarul de stat Emil Dumitru a vorbit despre posibilitatea ca APIA și AFIR să fie armonizate și să devină, în timp, o singură agenție de plată.

„Aici vorbim de APIA și de AFIR, care, teoretic, ar trebui să ne gândim că am putea să avem o singură agenție de plată în viitor”, a spus Emil Dumitru.

El și-a motivat propunerea prin schimbările preconizate la nivelul Politicii Agricole Comune și prin faptul că atribuțiile celor două agenții se suprapun deja la unele intervenții. „Avem un fond unic, un plan unic pe viitor și eu cred că am putea să le compatibilizăm. Dacă ne uităm numai la anumite scheme pe care APIA le autorizează, AFIR-ul le plătește”, a explicat el.

Ce se știe și ce nu

Deocamdată, Siegfried Mureșan nu a confirmat explicit că APIA și AFIR se află pe lista instituțiilor pe care intenționează să le comaseze. Există, pe de o parte, intenția declarată a premierului desemnat de a reduce și de a comasa unele structuri ale administrației centrale, iar pe de altă parte, propunerea formulată de colegul său de partid privind o posibilă agenție unică de plată pentru agricultură.

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