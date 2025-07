Cei Patru Fantastici, unii dintre primii supereroii Marvel creați de către Jack Kirby și Stan Lee, și-au făcut debutul în prima ediție de benzi desenate din noiembrie 1961.

În acel an, lumea era în plin război rece, iar teama de izbucnirea unui război nuclear și de efectele radiațiilor era atât de crescută că mulți americani din suburbii își construiseră adăposturi subterane sub locuințe. A fost însă și o perioadă de inovații în domeniul industriei spațiale, în domeniul balistic, și în alte domenii științifice.

Invențiile, unele îndrăznețe, de la mașini și electrocasnicele de stil atompunk din acel moment (considerate retro-futuriste), au dat un imbold producției filmelor științifico-fantastice.

Cei Patru Fantastici fac „primii pași” în Universul Cinematic Marvel

Pe 21 iulie 2025, la Dorothy Chandler Pavilion din Los Angeles, a avut loc premiera filmului „The Fantastic Four: First Steps”, supereroii făcându-și intrarea în cea mai de succes franciză de filme – Marvel Cinematic Universe. Povestea are loc în New York City, în anii 1960, unde cei Patru Fantastici trebuie să protejeze planeta de o ființă cosmică devoratoare de planete, Galactus.

Fanii, îmbrăcați în personajele lor favorite, au putut interacționa cu actorii pe covorul roșu, primind autografe, și au urmărit lansarea premiera filmului.



Spre seară, fanii au urmărit un spectacol cu drone care au luat forma personajelor din film.

Cine sunt actorii

Pedro Pascal (The Last of Us, Gladiator II) îl interpretează pe Reed Richards sau „Domnul Fantastic”, un om de știință f0arte inteligent și liderul celor Patru Fantastici. În timpul unei misiuni spațiale, el și prietenii din echipajul său sunt loviți de radiații cosmice. El capătă abilitatea de om elastic, căci își poate întinde orice parte a corpului său, inclusiv picioarele, brațele și capul.

Vanessa Kirby (Napoleon, Mission Impossible) este Sue Storm sau „Femeia Invizibilă”, care poate genera câmpuri de forță și poate deveni invizibilă.

Joseph Quinn (Gladiator II, Stranger Things) este Johnny Storm sau „Torță Umană” – fratele lui Sue care poate să controleze focul, să zboare și să se aprindă prin combustie, fără a păți nimic.

Ebon Moss-Bachrach (The Punisher, John Adams) este Ben Grimm sau „Lucrul”, cel mai bun prieten al lui Reed. Din cauza radiațiilor cosmice, pielea i s-a transformat într-un strat de rocă portocalie, căpătând forță și durabilitate supraomenească.

Antagoniștii vor fi interpretați de actorii Ralph Ineson (The Creator, Ready Player One), ca Galactus, o ființă cosmică gigantică care consumă viața și ecosistemele de pe toate planetele, Julia Garner (Sin City: A Dame to Kill For), ca Shalla-Bal, poreclită „Surferul de Argint, mesagerul cosmic al lui Galactus care călătorește prin spațiu pe o placă de surf pentru a-i raporta planetele cu viață, și în cele din urmă, Robert Downey Jr. – Dr. Doom, unul dintre cei mai periculoși răufăcători din multiversul Marvel de la Thanos încoace.

Ieri, cei patru actori din rolurile principale și-au făcut apariția la emisiunea Jimmy Kimmel Live. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach și Joseph Quinn au discutat cu gazd emisiunii Alan Cumming despre sarcina Vanessei Kirby, producția filmului, despre cum actorii păstrează secretele din spatele filmării, robotul H.E.R.B.I.E., cum își memorează Pedro replicile și ce a purtat Ebon în timp ce filma în rolul personajului The Thing.

Ei au mâncat floricele dintr-o găleata inedită și au participat la provocarea „Adevărat sau Fals?”.

Ce spun publicațiile despre film

Financial Times , într-un articol intitulat „Pedro Pascal încearcă să salveze o lume simplă”, scrie că filmul reimaginează o lume paralelă, mai simplă, idealistă, într-o versiune strălucitoare și îndrăzneață a anilor 1960.

Publicația caracterizează civilizația din film ca fiind impregnată cu hipermodernismul atomic din timpul Războiului Rece, „stilurile sale variind de la mobilier retro-futurist la postere de Războiul Rece, logo-uri corporative”.

Matt Shakman nu dă nici cea mai mică urmă de anxietate, el abordează problemele cu o nonșalanță vioaie, neexistând acel „întuneric” fals cu care ne-am obișnuit și, deși există „Easter Eggs” din belșug, acestea sunt tratate mai degrabă ca niște dulciuri decât ca niște relicve sfinte.

Aici, Cei Patru sunt o echipă genială și abordabilă care salvează Pământul, iubită fără complicații în întreaga lume. Reed Richards, un geniu tulburat, este descris ca cea captivantă prezență umană din film, mereu încruntat. Ebon Moss-Bachrach pare să ofere o performanță caldă, adânc în grămada ambulantă de moloz portocaliu care este Ben Grimm.

Variety descrie filmul ca fiind un mediu retro-futuristic în care oamenii obișnuiți se adaptează la darul (sau la blestemul) dobândit de la univers – superputerile. De asemenea, publicația susține că filmul nu prezintă aceleași personaje care trebuie să se confrunte inevitabil cu o forță hotărâtă să distrugă Pământul, dovedindu-se a fi chiar opusul.

Iar IGN caracterizează filmul ca fiind „un prim pas bun, dar nu un salt extraordinar”, cu personaje carismatice amplasate într-un New York bizar, în care „lumea de mâine este chiar astăzi!”.

Avanpremiera filmului în România și în lume are loc azi, pe 23 iulie, iar premiera oficială va fi vineri, 25 iulie 2025.

Istoric

1961 – Cei Patru Fantastici debutează în prima ediție de benzi desenate

Sovieticii au trimis primul om în spațiu, pe astronautul Iuri Gagarin, au detonat Bomba Țarului, cea mai puternică armă nucleară din istorie, în timp ce John F. Kennedy a încercat să-l îndepărteze pe dictatorul cubanez Fidel Castro prin invazia Golfului Porcilor. Tot în anul 1961 a survenit una dintre cele mai grave crize din timpul Războiului Rece: Blocada Berlinului.

Și către finalul acelui an, și-au făcut apariția Cei Patru Fantastici:

Mister Fantastic – cunoscutul savant genial Reed Richards, care este liderul grupului, având puterea de a-și întinde corpul ca un „om elastic”; Invisible Woman – Susan Storm, soția lui Reed Richards, care are puterea de a deveni invizibilă și de a forma câmpuri magnetice; Human Torch – Johnny Storm, fratele mai mic al lui Susan Storm, poate să genereze flăcări, să se aprindă în totalitate fără să ardă și să zboare; Thing – Ben Grimm, fost fotbalist, prietenul și fost coleg de cămin cu Reed Richards, are înfățișarea unui monstru portocaliu din piatră care are putere, rezistență și durabilitate;

Cei patru au căpătat super-puteri după ce au fost expuși la radiații cosmice, pe durata unui zbor spațial. Locuind împreună în New York City, au înfruntat inamici periculoși, precum Doctor Doom, devoratorul cosmic Galactus, invazia Imperiului Kree, Ronan Acuzatorul, Mole Man, prințul subacvatic Namor, Silver Surfer, războinici Skrull și Annihilus.

1967 – Primul serial de animație

În 1967, ABC a difuzat primul serial de animație „The Fantastic Four”. În 1978, a fost lansat un nou serial, însă Johnny Storm a fost înlocuit cu robotul H.E.R.B.I.E. din cauza drepturilor de autor.

În 1994, a fost difuzat pe Fox Kids cel mai popular serial al francizei – serialul de animație „Fantastic Four”.

2005 – Primul film lansat pe marile ecrane

În același an, un film inspirat după benzile desenate a fost produs, dar nu a mai fost lansat în cinematografe. În 2005, 20th Century Fox a lansat primul film „Fantastic Four” de succes al francizei, cu actorii Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis și Julian McMahon în rolurile principale. Cu un buget de aproape 100 milioane de dolari, filmul a făcut încasări de 333 milioane de dolari.

O continuare a fost lansată în 2007 – „Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer”, care a obținut încasări de 301 milioane de dolari. În 2015, 20th Century Fox a lansat un film refăcut de la zero cu alți actori (Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara, Jamie Bell, Toby Kebbell) cu buget de 120 milioane de dolari. Nu a fost însă un film de succes, încasând numai 167 milioane de dolari și primind patru premii la Zmeurica de Aur.

