Prima pagină » Actualitate » Deputaţii AUR l-au vizitat pe vicele din Drăgăşani, mazilit de şef în Cimitirul Eternitatea: „Aşa cum conduce Bolojan, i-a învăţat şi pe primarii PNL”

Luiza Dobrescu
20 dec. 2025, 18:57, Actualitate

La o zi după ce viceprimarul din Drăgăşani, Ştefan Nedelcu(AUR), a fost mutat de primarul Costinel Stoica(PNL) să ţină audienţele într-un birou aflat în Cimitirul Eternitatea, printre morminte şi cruci, câţiva deputaţi din partid au venit să-şi consoleze colegul şi să prezinte situaţia în care se află acesta. 

Primarul Costinel Stoica a declarat că mutarea vicelui de la AUR a survenit în urma faptului că sediul primăriei se află în renovări. La rândul său, Ştefan nedelcu spune că primăria este una foarte mare şi s-ar fi găsit un birou şi pentru el, dacă s-ar fi dorit.

După ce Gândul a relatat episodul, câţiva colegi de partid au mers la biroul din cimitir ca să facă publică situaţia în care se află Ştefan Nedelcu.

Acesta le-a povestit că, iniţial, i s-a dat biroul din faţă, apoi primarul Stoica s-a răzgândit şi l-a trimis într-unul din spate, iar ca să ajungă la el trece chiar printre morminte. 

Deputatii AUR Lidia Vadim Tudor, Antonio Popescu si Dorel Vulpoiu au mers în cimitir şi au intrat în biroul insalubru şi fără curent în care a fost mutat vicele de la Drăgăşani.

„Exact cum conduce Bolojan Guvernul României, la fel i-a învăţat şi pe primarii PNL să conducă în teritoriu. Cine doreşte să facă ceva, i se bagă pumnul în gură, este mutat din aparatul administrativ. 

Acelaşi lucru păţim şi noi la Bucureşti. Dacă ar putea, sunt ferm convins că ne-ar scoate din clădirea Parlamentului şi ne-ar trimite tot pe la Bellu, pe undeva”, spune deputatul Antonio Popescu, AUR.

Din câte se pare, prigoana asupra viceprimarului Ştefan Nedelcu ar fi fost pornită de la o discuţie pe care primarul Stoica ar fi avut-o cu un alt deputat, Nicolae Mîndrescu, din cauza bugetului primăriei.

