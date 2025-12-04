Medicul care a oferit lui Matthew Perry ketamină înainte de decesul său fatal a fost condamnat la 30 de luni în închisoare

Un medic din California a fost condamnat miercuri la 2 ani și jumătate de închisoare pentru furnizarea ilegală de ketamină actorului serialului „Friends”, Matthew Perry. Puternicul sedativ a cauzat moartea actorului prin supradoză în 2023, găsit fără suflare în piscina casei sale.

Dr. Salvador Plasencia, în vârstă de 44 de ani, care conducea o clinică de urgență în afara orașului Los Angeles, a pledat vinovat în instanța federală în iulie la patru capete de acuzare pentru distribuire ilegală a anestezicului eliberat pe bază de rețetă. El este unul dintre cei cinci medici acuzați că i-au administrat actorului droguri care au dus la moartea acestuia.

Cum a murit actorul din serialul „F.R.I.E.N.D.S”

El ar fi putut risca până la 40 de ani de închisoare pentru această infracțiune. Un raport de autopsie a concluzionat că actorul a murit din cauza „efectelor acute ale ketaminei”, combinate cu alți factori. Actorul și-a pierdut cunoștința și s-a înecat în apa piscinei, potrivit Reuters.

Ketamina este un anestezic cu acțiune scurtă, cu proprietăți halucinogene, care este uneori prescris pentru tratarea depresiei și a altor tulburări psihiatrice. Actorul ar fi făcut abuz de un alt drog ilicit pentru petreceri. Dr. Salvador Plasencia, care a renunțat să mai profeseze în medicină din septembrie, și-a recunosct vinovăția.

Despr ketamină

Actorul Matthew Perry se confrunta cu o dependență de ketamină scăpată de sub control, injectându-și drogul de șase până la opt ori pe zi, înainte de moartea accidentală prin supradoză, au dezvăluit procurorii.Cinci persoane au fost acuzate în legătură cu moartea lui Matthew Perry, inclusiv asistentul său personal, Kenneth Iwamasa, și unul dintre cei acuzați de furnizarea drogului, dr. Salvador Plasencia.

În documentele instanței depuse joi, procurorii federali îl acuză pe Plasencia că i-a spus unui pacient că Perry „dezvoltase o dependență scăpată de sub control” cu o săptămână înainte de a muri, dar că s-a oferit, totuși, să îi vândă ketamina lui Perry prin Iwamasa.

Vedeta îi ceruse apoi asistentului său să-i „pregătească jacuzzi-ul” înainte de a-i cere să-i administreze a treia injecție a zilei. Celebrul actor din serialul Friends i-a cerut asistentului său Kenneth Iwamasa să-i „dea o doză mare”, sugerând că a mai luat o doză de ketamină, potrivit documentelor instanței, obținute de NBC.

Sursa Foto: Profimedia

