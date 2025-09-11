Prima pagină » Film » Maia Morgenstern, despre ura de rasă: „Prejudecățile vin din necunoaștere. Până la a pedepsi, aș întinde o mână de prietenie”

Maia Morgenstern, despre ura de rasă: „Prejudecățile vin din necunoaștere. Până la a pedepsi, aș întinde o mână de prietenie”

11 sept. 2025, 22:20, Film
Într-un interviu pentru Digi24, actrița Maia Morgenstern a vorbit despre ura de rasă și antisemitism.  Ea dezvăluie că a fost amenințată cu moartea.

„Fără ură, fără resentimente, fără lasă că îți arăt eu, asta e o întrebare care mi-o pun eu. Hai, nu pune și tu la suflet. Capul între umeri. Asta nu e în regulă. Lasă așa că trece peste noi și hai să nu-l zgândărim. Holocaustul, în îngrozitoarea rară a secolului 20, nu e singura. Îmi povesteau bunici, mătuși, femei cu vieți distruse care nu și-au putut reface viețile. Supraviețuitoare, dar cu viețile mutilate. Cu tatuajul.  Cu numărul tatuat. Supraviețuitoare ale lagărelor de exterminare. Îmi povesteau ca un ecou….lasă să nu tulburăm…S-a terminat rău pentru generații care au urmat. Rănile se vindecă, cicatricile rămân. Eu am crescut într-o familie în care ura de rasă nu are ce căuta. Când vorbim despre naziști, nazism, fascism, poporul german e poporul german. Prejudecățile vin din necunoaștere. Până la a pedepsi, a amenda, putem comunica, aș  întinde o mână de prietenie”.

Sursa Video: Digi24

Parlamentul European a adoptat o lege pentru a reduce risipa alimentară până în 2030. Noua lege vizează și reciclarea hainelor vechi
Dronele rusești din Polonia. Ambasadorul Rusiei la București, chemat la raport la MAE
Tinerilor li s-a acrit de ciorbe și supe. Motivele pentru care generația Z ocolește felul unu și preferă să mănânce preparate fast-food
Ion Cristoiu: „Nu țin minte să fi vorbit Nicușor Dan în 2016 de vreun ATAC hibrid al Rusiei. Unde este dezinformarea rusă?”
🚨 Charlie Kirk se întoarce acasă. Cum este TRANSPORTAT sicriul celui mai iubit activist republican. Trump l-a decorat post-mortem
Târgul de tehnologie de la Berlin: Au fost prezentate mașinile de tuns gazonul cu AI și aspiratoarele care pot urca scările