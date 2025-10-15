Renumitul regizor Mel Gibson din spatele unor producții ca „Braveheart”, „Hacksaw Ridge”, „Apocalypto”, „Sound of Freedom” , cunoscut și ca actor pentru prestația sa în filmele „The Patriot”, „Mad Max” și „Lethal Weapon”, a anunțat cu mai mulți ani că își dorește să facă o continuare la „The Passion of the Christ” din 2004. Noul său film va fi despre Învierea Mântuitorului.

Filmul epic cu o poveste de inspirație biblică din Noul Testament, care a ilustrat pe marele ecran ultimele 12 ore din viața lui Iisus Cristos înainte de moartea Sa pe cruce, a făcut încasări de 612 milioane de dolari, fiind cel mai profitabil film interzis minorilor până la lansarea filmelor din francizele „Deadpool” și „Joker”. Majoritatea spectatorilor chiar au avut senzația că s-au întors în timp, o experiență cu greu de egalat de alte filme cu tematică istorică, precum „Apocalypto”, „The Mongol”, „Downfall”, „Oppenheimer” și „All Quiet on the Western Front”.

Cu atmosfera reprodusă aproape cu fidelitate a Iudeii secolului I e.n., conversațiile actorilor în ebraică, aramaică și în latină, dar și scenele sângeroase când Mântuitorul a fost biciuit, forțat să-și care crucea și răstignit, creația lui Mel Gibson a devenit unul dintre filmele cu cel mai înalt grad de imersiune din istoria cinematografiei. Foarte apreciată pentru interpretarea actoricească în rolul Maicii Domnului a fost actrița româncă de origine evreiască, Maia Morgenstern. A fost însă criticat și controversat pentru că i-a ilustrat pe evrei ca fiind principalii instigatori la crucificarea Domnului.

Continuarea va sosi abia în 2027

Din păcate pentru mulți dintre cei care au apreciat filmul din 2004, vin două vești dezamăgitoare. Prima veste proastă este că pelicula, inițial programată pentru lansare în 2025, va întârzia încă doi ani, fiind împărțită în două părți. Învierea lui Cristos – Partea I va fi lansată în Vinerea Mare, pe 26 martie 2027, cu două zile dinainte de Paștele catolic/protestant din 28 martie.

Prima parte va aborda „Coborârea în iad a Mântuitorului”, despre care Mel Gibson a dezvăluit că va fi „spectaculoasă”, precum și Învierea Domnului. „Vom călători în iad”, a spus regizorul într-un interviu la podcastul lui Joe Rogan.

Învierea lui Cristos – Partea a II-a, va fi lansată de Înălțarea Domnului în calendarul catolic/protestant – adică, pe 6 mai 2027, și va aborda momentul când Mântuitorul și-a luat rămas bun de la ucenicii săi și s-a înălțat la ceruri, potrivit Variety.

Toți actorii din primul film au fost înlocuiți

A doua veste neplăcută este că mai toți actorii din filmul original nu-și vor mai face apariția în noua peliculă. Actorul care l-a jucat pe Iisus, Jim Caviezel (în vârstă de 57 de ani), a fost înlocuit din cauza vârstei prea înaintate, Iisus Cristos având 33 de ani la momentul crucificării. El va fi înlocuit cu actorul finlandez Jaakko Ohtonen (36 ani), cunoscut pentru rolurile sale în câteva seriale, precum „Vikings: Valhalla” și „The Last Kingdom” de pe Netflix.

Și Monica Bellucci (61 de ani) nu o va mai juca pe Maria Magdalena, fiind înlocuită cu actrița cubaneză Mariela Garriga care a jucat în „Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One”. Actrița româncă Maia Morgenstein (63 ani) care a jucat-o pe Fecioara Maria în filmul din 2004 a fost înlocuită cu actrița poloneză Kasia Smutniak, care a interpretat-o pe împărăteasa Livia Drussila (soția împăratului roman Octavian Augustus) în serialul „Domina”.

De asemenea, personajul apostolului Petru (primul Papă din istorie) va fi interpretat de italianul Pier Luigi Pasino, care joacă în serialul original Netflix „The Law According to Lidia Poët”, pe când rolul guvernatorului Pilat din Pont va fi interpretat de italianul Riccardo Scamarcio, care a jucat recent în filmul biografic „Modì”, regizat de Johnny Depp. Rupert Everett, care l-a jucat pe Ducele de Wellington în filmul „Napoleon” și pe împăratul Carol Quintul în serialul „The Serpent Queen” va apărea într-un rol mic, dar important. El l-a interpretat pe preotul Caiafa în filmul „Evanghelia lui Iuda”, apărut anul acesta.

Care este motivul?

Motivul înlocuirii în totalitate a distribuției a fost perioada în care se desfăşoară acţiunea filmului „Învierea lui Hristos” – la trei zile după răstignirea lui Hristos în Vinerea Mare.

„Era logic să refacem întregul film. Ar fi trebuit să folosească toate aceste efecte speciale CGI, toate aceste efecte digitale – întinerirea personajelor şi toate celelalte – ceea ce ar fi fost foarte costisitor”, a declarat pentru Variety o sursă apropiată de Mel Gibson.

În aprilie, Caviezel a sugerat în podcastul „Arroyo Grande” că era pregătit să reia rolul lui Iisus, care i-a definit cariera, în continuarea filmului. În ultimii ani, actorul a devenit susținător al președintelui Donald Trump.



A lansat acuzații grave despre cum agențiile guvernamentale din SUA controlează mai multe insule unde se practică trafic sexual cu minori, în aceeași manieră ca omul de afaceri Jeffrey Epstein. De asemenea, Caviezel a considerat că Vladimir Putin a avut dreptate când a spus că „guvernul de la Kiev este controlat de naziști”.

